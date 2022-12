The New Raemon publica directo y anuncia conciertos especiales

Han pasado casi tres años desde que The New Raemon publicara sus Coplas del andar torcido (BMG), en los que Ramón Rodríguez no ha parado de implicarse en diversos discos, primero con la compañía de David Cordero y Marc Clos, o con su primer proyecto Madee (con quienes pronto editará el tercero en apenas un año) e incluso, participando en el interesante debut de su hija Leia.

Estos días vuelve a la actualidad con la edición de su primer directo, Los Archivos de Garfunkel, Vol. I (Plan B/ Cielos Estrellados, 2022), que recoge la actuación que dio junto a Ricky Falkner, Pablo Garrido, Ricky Lavado y Marc Prats en la Sala Apolo en 2010 en la presentación del que fue su debut A Propósito de Garfunkel (2008).

Para seguir rememorando los 15 años del disco The New Raemon celebrará una serie de fechas especiales, en las que solo tocará canciones de los dos primeros discos y de los dos primeros EP. Toma nota:

21 de abril – Sala Apolo (Barcelona) entradas

23 de abril – Teatro Eslava (Madrid) entradas

Las canciones que incluye Los Archivos de Garfunkel, Vol. I son:

La Siesta

Variables

Sucedáneos

Estupendamente

Por Tradición

La Mesa Redonda

La Cafetera

¡Hoy Estreno!

Hundir La Flota

Dramón Rodríguez

EL Fin de la Resistencia

Vale Por Todo Lo Bueno

El Saben Aquel Que Diu

El Cau del Pescador

Fuera Complejos

Tú, Garfunkel

La Gran Caída

Te Debo Un Baile

El Fin del Imperio

Mil Gracias

Escucha ‘Los Archivos de Garfunkel, Vol. I ‘ de The New Raemon