The Postal Service están de vuelta con disco en directo

The Postal Service presentan el disco Everything Will Change, su primer directo, que estará disponible digitalmente por primera vez el 4 de diciembre de 2020 en todo el mundo a través de Sub Pop.

Los fans del dúo de indietrónica formado por Benjamin Gibbard (Death Cab for Cutie) y Jimmy Tamborello (Dntel) acompañados por Jenny Lewis de Rilo Kiley incluyen en el álbum alguno de sus temas más populares como “Such Great Heights”, “The District Sleeps Alone Tonight”, “Sleeping In” y “Natural Anthem”, junto con una versión de “Our Secret” de Beat Happening y la regreación del “(This Is) The Dream of Evan and Chan” de Dntel, que se presentó en vivo en el Greek Theatre de Berkeley, CA, durante su gira de reunión de 2013.

Everything Will Change fue remezclado por Don Gunn y remasterizado por Dave Cooley a principios de este año, a partir de las grabaciones que se lanzaron originalmente como el concierto de 2014.

Give Up, su único álbum de 2003 vendió más de un millones de copias y la mayoría de los fans de la banda nunca tuvieron la oportunidad de verlos tocar en vivo. En 2013 y en celebración del décimo aniversario Sub Pop lanzó una versión ampliada y de lujo y la banda se reunió para hacer una gira por el mundo.

Everything Will Change también se estrenó en 2014 como un largometraje documental del concierto dirigido por Justin Mitchell que incluye entrevistas íntimas y metraje de la banda entre bastidores. Ahora podremos volver a disfrutar de The Postal Service en una nueva versión digital del concierto.