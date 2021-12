The Rezillos anuncian gira española para enero

The Rezillos se formaron en 1976 en la ciudad de Edinburgo. Surgidos en la época punk pero practicantes de un excitante y desgarrado pop, estos escoceses se describieron asimismo como la «New Wave Beat» sus canciones son influidas por el rock and roll de los años 50 , por la música beat y garaje inglesa de los 60 y el glam rock de los 70, e inspirados en las películas de serie B.

Tras diversas entradas y salidas, en 1994 sentaron las bases para un nuevo renacimiento. En la actualidad la banda ha ido apareciendo en numerosos recopilatorios de la historia de la new ave, mientras ellos han ido divirtiendo y creciendo en el underground de los USA apareciendo en numerosas emisoras de radio en fanzines de rock y reediciones de su material.

En marzo de 2015 editaron su esperado álbum Zero, completamente con piezas originales y en la linea de su primer álbum , rock and roll con grandes vocales y melodía, y con unas guitarras muy poderosas. Esto les llevo a estar girando en UK con invitados especiales de The Strangles seguidos por una serie de fechas en la Costa oeste de EEUU en mayo del mismo año. En 2018 mediante el sello Cherry Red Records The rezillos editaron una compilación con sus álbumes Cant stand The Rezillos y Mission Accomplished.

Toma nota de las fechas de la gira de The Rezillos

JUEVES 13 DE ENERO, SALA AZKENA (BILBAO)

VIERNES 14 DE ENERO, SALA GRUTA 77 (MADRID)

SABADO 15 DE ENERO, EL CIELO GIRA (SORIA)

DOMINGO 16 DE ENERO, SALA QUINTA AVENIDA (LA NUCIA-BENIDORM)