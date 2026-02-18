The Secret Society anuncian extensa gira y comparten nueva música
The Secret Society publica “Contra toda autoridad”, un tema disponible exclusivamente en su Bandcamp, como primer adelanto de un nuevo ciclo creativo que incluye un EP homónimo y el álbum Canciones de amor y rabia, ambos bajo el sello Suena Fuerte.
Más que un anticipo el single afianza un proyecto que transita entre lo íntimo y lo político sin caer en la consigna, sostenida por guitarras sobrias y una producción al servicio de la palabra. El EP incorporará además versiones de Low y Vic Chesnutt.
Instalado en Hamburgo desde 2022, Pepo Márquez (que publicaba hace unos meses Antineutral, Liburuak) regresará a España en marzo con una gira de trece conciertos en trece días por once ciudades, acompañado por Tuya en casi todas las fechas.
Escucha ‘Contra toda autoridad’ de The Secret Society
Toma nota de la fechas de The Secret Society
2 marzo – Madrid (Teatro del Barrio)
3 marzo – Xixón (TBC)
4 marzo – Santander (Eureka)
5 marzo – Bilbao (Kutxa Beltza)
6 marzo – Ourense (Sala Torgal)
7 marzo – Vigo (TBC)
8 marzo – concierto secreto
9 marzo – Granada (Loop Bar; concierto con taquilla inversa)
10 marzo – Murcia (La Yesería; ciclo Microsonidos)
11 marzo – Valencia (CEX)
12 marzo – Barcelona (Sala Vol)
13 marzo – Huesca (El Veintiuno)
14 marzo – Madrid (Wurlitzer Ballroom; con I Am Dive)
Entradas a la venta en este enlace.