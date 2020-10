The Smashing Pumpkins prepara secuela y gira de ‘Mellon Collie and The Infinite Sadness’

The Smashing Pumpkins celebrarían este fin de semana el 25 aniversario de su disco más emblemático, el mítico Mellon Collie and The Infinite Sadness (1995), pero la pandemia mundial retrasará este especial acontecimiento a 2021.

La banda de Billy Corgan publicará Cyr el próximo 27 de noviembre, que ha sido grabado en Chicago y producido por el propio Corgan. Esta será la continuación del agridulce Shiny And Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun y según Corgan, será el primer álbum en el que la banda se mostrará en forma desde que se separaran hace casi 20 años (y sin D’arcy Wretzky, ya saben).

Pero los fans más nostálgicos podrán echar la vista atrás el próximo año cuando The Smashing Pumpkins lancen la continuación de Mellon Collie and The Infinite Sadness (1995) que se encuentran preparando. Una secuela que contará con más de 30 canciones y que para suerte de sus incondicionales, vendrá acompañada de una gira especial con el icónico disco como protagonista.

En sus redes sociales ya han empezado a calentar los motores con diversos posts especiales:

Según ha confirmado el líder de la formación en Youtube, “Será algo como una ópera rock. Sentimos que esto completará el círculo que comenzamos y no pudimos terminar en ese momento. Estamos muy emocionados por ello”.