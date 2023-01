The Smiths es una de las mejores bandas indie de todos los tiempos

The Smiths es considerada como una de las mejores agrupaciones musicales “indie” que hay en la historia. Por este motivo, te explicamos todo lo que debes saber sobre ella.

¿Por qué The Smiths es una de las mejores bandas indie de la historia?

Esto ocurre tanto para el ámbito audiovisual como el sonoro, donde se puede escuchar música de alta calidad. ¿Y sabías que hay bandas indie que puedes disfrutar para ello? Por ejemplo, según el periódico británico The Evening Standard, Smiths aparece como una de las mejores bandas de indie rock de toda la historia.

Pues la realidad es que The Smiths ha sido consolidada como una de las mejores bandas de rock de los 80, pero lamentablemente no lograron continuar en los 90 ni en los 2000. Pese a esto, la realidad es que ellos se han posicionado como el grupo número 1 de la música indie, debido a su gran regularidad a través de los años.

Este medio también destaca que las vocales y la guitarra de Morrissey y Marr, junto con la rítmica de Andy Rourke y Mike Joyce, lograron superar a otras bandas muy populares. Por ejemplo, los neoyorquinos The Strokes e incluso los británicos de los Arctic Monkeys fueron superados por The Smiths.

Más atrás de ellos, aparecen The Cure, The Stone Roses, The Libertines, REM, Sonic Youth, The Cribs o Neutral Milk Hotel. Es decir, todas bandas que han logrado consolidar un prestigio a través de los años. Pero la realidad es que ninguna de estas agrupaciones pudo posicionarse en el puesto número 1 como ocurrió con The Smiths.

Descubre la historia del mundo indie

Sin embargo, ¿qué es la música indie? Pues la realidad es que se trata de un subgénero del rock alternativo, que tuvo su meca en los Estados Unidos y el Reino Unido en la década de los 80. La realidad es que ha presentado diferentes subgéneros, es decir, la música “indie” también tiene sus propios estilos.

Pero también es necesario conocer qué implica esto. Y es muy simple: se trata de bandas de rock alternativo que empezaron a posicionarse en el mercado por sus propios medios, como ocurrió con la difusión de Internet en la década de los 2000, logrando un éxito comercial sin necesidad de tener un sello discográfico por detrás.

¿Esto significa que las bandas “indie” de la actualidad no tienen una firma con un sello? Pues no necesariamente, dado que muchas emergieron de esta manera, pero luego sí decidieron dar el salto con una discográfica. Por este motivo, siguen siendo “indies”, pese a que abandonaron esta filosofía de sus inicios.