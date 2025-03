The Sound of Money anuncian álbum y publican un sencillo

La banda alemana The Sound of Money ha anunciado el lanzamiento de su nuevo LP titulado TWO: RHYME ON, definido como «un exorcismo anagramático de los años 70». El álbum estará disponible a partir del 23 de mayo de 2025 a través del sello BB*Island. Coincidiendo con este anuncio, la banda ha presentado su primer sencillo, «Dr Dr Themefart», acompañado de un videoclip dirigido por Andreas Hykade.

Lo nuevo de los alemanes tiene su historia. En 2017 The Sound of Money, una banda del pop underground de Munich, tomó los títulos de sus 12 álbumes favoritos de los años 60, reorganizó sus letras y creó 12 nuevos títulos que sirvieron como base para sus canciones. Así nació su álbum MORE? WHY NOT!. Ahora, siete años después, han repetido el proceso con sus álbumes preferidos de los 70, dando lugar a un proyecto que promete superar la diversión de su predecesor. Esta obra rinde homenaje al formato del álbum, a la historia del pop y al arte de la reinterpretación.

La lista de álbumes favoritos de la banda de los años 70 abarca desde David Bowie hasta Chic, desde Nico hasta The Slits, pasando por Bob Marley y Kraftwerk. En cuanto a los anagramas, el sencillo que acaban de lanzar es un buen ejemplo: The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars se convirtió en «Dr. Dr. Themefart, Frustrating Himself, Posed as Gay Old Nazi SS«.

De la misma manera en que las letras de los títulos han sido reorganizadas, la música y las letras también han sido sacudidas hasta formar un caleidoscopio deslumbrante y grotesco del pop clásico de los 70. En el álbum se pueden encontrar los más variados estilos, desde P-Funk agrícola hasta góspel disco, pasando por post-punk y dub jazz sintético. Incluso prácticamente toda la era Bowie pasa por nuestros oídos y nuestros ojos, como puede verse en el vídeo, en apenas tres minutos y medio.

A continuación puedes escuchar «Dr Dr Themefart», el primer sencillo de TWO: RHYME ON. Un disco con el que The Sound of Money prometen sorprender a los amantes del pop y la experimentación sonora.

(foto: Gerald Von Foris)