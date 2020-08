The Waterboys adelantan un tercer tema de su regreso

The Waterboys están de vuelta con un nuevo álbum, ya el decimocuarto de su carrera. La banda de Mike Scott es una de las más creativas, cultas y amadas de las últimas cuatro décadas y regresan este verano con Good Luck, Seeker, que se publicará el próximo 21 de agosto a través de Cooking Vinyl / Everlasting Popstock.

Hace algunas semanas escuchamos ‘My Wanderings In The Weary Land’ y poco después ‘The Soul Singer’.

Hoy nos llega un nuevo adelanto de The Waterboys, la canción ‘Postcard From The Celtic Dreamtime’, que viene acompañada de este videoclip.