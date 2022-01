Tindersticks anuncian recopilatorio que avanzan con un inédito

Tindersticks celebran sus 30 años de carrera con una compilación llamada anuncia Past Imperfect: The Best of Tindersticks ’92-’21’ , que se publicará el 25 de marzo a través de City Slang .

Tindersticks ha forjado caminos propios sin obstáculos durante tres décadas, ávidamente reacios a las tendencias en sus oscuras y profundas exploraciones del corazón. Past Imperfect: The Best of Tindersticks ’92-’21’ traza el viaje de tres décadas de la banda a través de una cronología incomparable de 20 canciones. La retrospectiva nos dejará ver la evolución de una banda que nació rebosante de ambición e imaginación, los primeros tres álbumes de Tindersticks emitieron cavilaciones irregulares y sinfonías teñidas de té desde las trincheras de los problemas y el deseo. Pronto llegaron las comparaciones con The Bad Seeds, Leonard Cohen y Lee Hazlewood, con la orquesta de Ennio Morricone como maestro de ceremonias. Pero el sexteto eran arquitectos de su propio mundo.

El disco llega junto a la nueva “Both Sides Of The Blade” la única pieza inédita, una tierna canción que fue escrita para la próxima película de Claire Denis, “Avec amour et acharnament”, protagonizada por Juliette Binoche, que se estrena en el Festival de Cine de Berlín el 12 de febrero.

Escucha ‘Both Sides Of The Blade’ de Tindersticks

Estas son las canciones de ‘Past Imperfect: The Best of Tindersticks ’92-’21’

1. City Sickness

2. Her (‘92)

3. Tiny Tears

4. Travelling Light

5. My Sister

6. Rented Rooms

7. Can We Start Again

8. Dying Slowly

9. Sometimes It Hurts

10. My Oblivion

11. Harmony Around My Table

12. Show Me Everything

13. This Fire Of Autumn

14. Medicine

15. What Are You Fighting For?

16. How He Entered

17. Were We Once Lovers?

18. Willow (New)

19. Pinky In The Daylight

20. Both Sides Of The Blade

Además del lanzamiento, la banda se embarcará en una extensa gira europea esta primavera de la que aún no tenemos fechas en España.