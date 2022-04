A la hora de estrenarse con esa g.a.t.o. para la posteridad del ya muy popular “Summer in my heart” contaron con el apoyo tocando la guitarra de Toni Lukah Boo Happy Losers que fue además quién produjo el tema tal y como suena en cada edición de Todos los Discos Son Grandes. Y dado que estaba en el estudio de Subterfuge Radio escuchamos una pieza reciente y un pasado hit del proyecto Lukah Boo.

Las noticias de los últimos días tienen aún la resaca del enfrentamiento de mi Atleti contra el Manchester City y las desafortunadas palabras de Liam Gallagher (cinco años pronto de su debut en solitario) hacia Savic.

Además, se reeditan los cuatro Eps y dos primeros álbumes de la discografía de Ride y Sonic Youth sacan para ayudar a las víctimas de la guerra un directo en Kiev del año 89 de una pasada gira en los tiempos del “Daydream nation” por la URSS. A la espera del disco de nuevas piezas se publica un recopilatorio de rarezas y caras B de Camera Obscura. Mientras el ex Suede Bernad Butler encuentra partenaire en la actriz irlandesa Jessie Buckley para un nuevo proyecto.

Nos hemos estrenado en Muzikalia con una sección mensual llamada “La época heroica” que va de anecdotario y que abren Siouxsie and The Banshees.

Volvemos a detenernos en el disco recopilatorio de viejos héroes de Sarah “Under the bridge” y escuchamos a The Orchids y The Catenary Wires. Casi casi conectado con ese tiempo aquella cassette del NME del C 85 (The Shop Assistants, entre ellos) y un libro que se pregunta qué fue de los chicos/chicas de aquella “odisea indie”.

Aniversarios redondos el año que viene: veinte del estreno en solitario de Cerys Matthews y treinta del de Wendy James.

Y de aquí nos quedamos con uno de los temas del EP flamante de Primas Hermanas y la lectura de Niños Mutantes de un tema setentero de Enrique Morente dentro de “El ombligo del mundo”-.

Todos los discos son grandes: Sesimbra, las jóvenes autoras de nuestra sintonía