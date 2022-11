Todos los discos son grandes: Tiempo de riscos de retorno, bandas sonoras y colaboraciones

Veinte años sin publicar disco alguno. Y va a llegar uno nuevo de Peter Gabriel que están terminando de rematar según ha deslizado la confidencia Manu Katché. También hay retorno, en este caso diez años después, de Deus, que están deseosos de comprobar cómo suenan en directo esas piezas nuevas de lo que será el octavo trabajo.

…Y reunión asimismo (presentados por The Edge de U2) aunque fuera para el Rock and Roll Hall of Fame de Annie Lennox y Dave Stewart para interpretar tres temas de Eurythmics.

Novedad de fuera es también un tema de Gorillaz inspirado en la princesa Thai y en un un bolo inolvidable de Blur de 1997.

Sabor a cine hay en la banda sonora de The Inspection a cargo de Animal Collective y en la música creada por Hidrogenesse para La alarma de Nacho Vigalondo de la serie Historias para no dormir.

En el tiempo de colaboraciones Los Marcianos echan mano de Apartamentos Acapulco para cantar a Granada y Sofia Comas hace lo propio con Soleá Morente y Juanma Padilla para acordarse de García Lorca.

La catarata de novedades de aquí pasa también por el frenesí de Grushenka, el toque tropical de Pécker, unas chicas de barrio que son las hermanas Iniesta (Repion), la otra latitud de Maidon, Jorge Navarro, inspirado en los versos de Costafreda, Soul& en manos de Jaime Sexy Sadie o el mambo de Liss Da Silva.

No nos olvidamos de Esplendor que se van de la mano del zombie de Erikson de 1980, el experimento en castellano de Sergio Salesa para Serch y hasta dónde están llegando los mares de Parade.