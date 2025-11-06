Tras sus nuevas cancelaciones, ¿Morrissey debería dejar las giras para siempre?

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Puede ser uno de los temas más recurrentes de la música popular: Morrissey y las cancelaciones de sus conciertos. Y es que el cantante de Manchester acaba de cancelar el resto de fechas por Latinoamérica que este otoño le llevarían a varias ciudades de México, Argentina, Brasil, Chile, Perú y Colombia.

Todo pintaba mal cuando a finales del pasado mes de octubre se anunciaba la suspensión de sus fechas en Ciudad de México y Guadalajara, unas visitas que recordemos previamente habían sido suspendidas en febrero de 2024, y que a su vez fueron suspendidas en septiembre de 2023.

Finalmente, como rezan los anuncios «Por motivos de agotamiento extremo del Artista, la gira de Morrissey por Latinoamérica no se llevará a cabo».

Este nuevo desplante y una gira ya planificada nos lleva a preguntarnos ¿no debería ser hora de dejar de actuar en directo? ¿De en caso de volver a los escenarios hacerlo en unas pocas fechas escogidas? ¿De planificarlas con tiempo para no caer una y otra vez en lo mismo? Hemos hablado en profundidad de lo imprevisibles que son sus fechas.

Como decíamos entonces: Desde que empezara a girar con regularidad allá por 1991, ya sea por problemas de salud, hasta polémicas personales o razones logísticas, su historial de cancelaciones ha dejado una estela de frustración entre seguidores y promotores, que nos hacen preguntarnos cuándo será la siguiente. Si comparamos sus plantes con otros músicos, lo de Morrissey es un caso aparte. Si artistas como Bruce Springsteen o Madonna cancelan menos del 5% de sus fechas, él oscila entre el 25% y el 40% anual. Incluso colegas conocidos por su irregularidad como Fiona Apple, no se acercan a sus cifras.

La cifra se acerca a las 400 cancelaciones, incluida la reciente en nuestro país dentro de Noches del Botánico. Para los promotores contratarle es una lotería, algunos han tenido que incluir cláusulas especiales en sus contratos, desde seguros médicos hasta pagos anticipados, para mitigar pérdidas. Aún así, el cantante iniciará 2026 con nuevas fechas. ¿Se realizarán? Quién sabe.

Próximos conciertos de Morrissey

2026 – EEUU

Sábado, 3 de enero | Rancho Mirage, CA | The Show at Agua Caliente Resort Casino Spa | entradas

Martes, 6 de enero | San Diego, CA | San Diego Civic Theatre | entradas

Sábado, 10 de enero | San Antonio, TX | Boeing Center at Tech Port | entradas

Martes, 13 de enero | Oklahoma City, OK | The Criterion | entradas

Jueves, 15 de enero | St. Louis, MO | The Factory | entradas

Sábado, 17 de enero | Atlanta, GA | Fox Theatre | entradas

Martes, 20 de enero | St. Petersburg, FL | Duke Energy Center for the Arts – Mahaffey Theater | entradas

Jueves, 22 de enero | Hollywood, FL | Hard Rock Live at Seminole Hard Rock Hotel & Casino | entradas