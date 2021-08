Tropical Fuck Storm – Deep States (Joyful Noise / Popstock!, 2021) 

Es evidente que el impactante efecto sorpresa relativo a todo lo que rodeaba a Tropical Fuck Storm en sus inicios, se ha ido evaporando poco a poco. Una consecuencia derivada de la publicación sucesiva y en corto espacio de tiempo de su estreno ‘A Laughing Death In Meatspace’ (Inertia, 18) y aquella continuación de título ‘Braindrops’(Joyful Noise, 19), que los colocó definitivamente frente al radar de prensa y público gracias a temas como “Paradise”, “Braindrops”, “The Planet Of Straw Men” o “Who’s My Eugene?”.

En cualquier caso y fieles a su naturaleza anárquica, los australianos siguen blandiendo una amalgama sonora imparable, cambiante y de difícil clasificación, cualidades todas ellas que también lucen en primer plano del presente ‘Deep States’ (Joyful Noise, 21). Todo un cajón de sastre de diez piezas y cincuenta minutos que continúan agitando estómagos, en base a post-punk, new wave, industrial, hip hop y neo-psicodelia, pero donde también hay ramalazos de indie-rock y presencias más cercanas al pop, con las alargadas sobras de Nick Cave, Suicide, Sonic Youth, y The Fall apareciendo en el horizonte. Un revoltijo que deriva en temas como “Bumma Sanger”, la más melódica “New Romeo Agent”, “The Donkey “, “Legal Ghost” –una de las mejores del lote y que demuestra que también saben cómo depurar sus composiciones–, “The Greatest Story Ever Told” o el single “G.A.F.F.”.

‘Deep States’ (Joyful Noise, 21) queda concretado, en definitiva, en torno a un irregular decálogo de canciones afiladas y desvergonzadas. El nuevo álbum de los de Melbourne muta en pasajes asfixiantes o falsamente amables que permiten la entrada de oxígeno, dibujando un movimiento de confusión que al mismo tiempo está cargado de magnetismo. Es el súper poder del cuarteto formado por Erica Dunn, Fiona Kitschin, Gareth Liddiardy Lauren Hammel, quienes aquí son capaces de despertar la adicción del oyente con una propuesta de textura áspera.

Escucha Tropical Fuck Storm – Deep States