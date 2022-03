U2 tendrá serie documental en Netflix, producida por J.J. Abrams

U2, que en 2020 publicaban la edición 20 aniversario de su disco All That You Can’t Leave Behind, volvían a la actualidad el pasado otoño publicando su primera canción nueva en dos años, los que han pasado desde que editaran su single “Ahimsa” y cuatro de su último trabajo de estudio hasta la fecha, Songs Of Experience (2017).

Los irlandeses vuelven a ser noticia porque el director y productor J.J. Abrams (Lost, Star Wars: El Despertar de la Fuerza) estaría desarrollando una serie documental centrada en la legendaria banda liderada por Bono.

De momento el proyecto se encuentra en fase de desarrollo y está siendo escrito por Anthony McCarten, el guionista nominado al Oscar por Bohemian Rhapsody de 2018, biopic sobre la vida del líder de Queen Freddie Mercury (Rami Malek). No se sabe gran cosas sobre la participación de los propios U2 en la serie, pero está claro que este tipo de formatos están en auge después del éxito cosechado por el film de Mercury o la también reciente Rocketman de Elton John.

Una carrera llena de éxitos

U2, liderados por el vocalista Paul Hewson (Bono), junto al guitarrista Dave Evans (The Edge), el bajista Adam Clayton y el batería Larry Mullen Jr., se formaron en 1976 en Dublin, Irlanda. Cuentan con catorce álbumes de estudio habiendo vendido más de 170 millones de disco en todo el mundo, llevando a casa un récord 22 Premio Grammy. El grupo fue incluido en el Roll Hall of Fame en 2005 y cuenta con hitos tan incontestables como The Unforgetable Fire, The Joshua Tree (al que hace pocos días le dedicábamos un especial por sus 35 años), Achtung Baby (disfruta aquí de nuestro podcast por su 30 aniversario), Zooropa o los recientes Songs Of Innocence y Songs Of Experience.

Te dejamos con nuestro especial sobre sus 22 mejores canciones.