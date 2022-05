UNDERD8GS, Festival de Música Independiente del Barrio del Pilar

Nace UNDERD8GS, nuevo festival que llega para recibir el verano con la mejor música independiente. Una referencia anual en el madrileño Barrio del Pilar donde ocho bandas compartirán escenario durante dos noches en lo que promete ser una gran fiesta de la música independiente.

UNDERD8GS es una plataforma sin ánimo de lucro que organiza eventos musicales por toda España en colaboración con otras productoras y artistas independientes. Este festival es diferente ya que el objetivo es apoyar a bandas y promocionar su música, y crear una escena de música indie en el distrito de Fuencarral-El Pardo. Por eso, para esta primera edición se ha apostado por precios populares para acercar la música a todos los públicos, creando una alternativa de ocio para los jóvenes. Un ejemplo de auto-producción en colaboración con la sala Cadillac Solitario, FEP Producciones y Disparate Sound.

Una oportunidad única para ver en directo a artistas de la talla de Sugarcrush, Muren, Ladmiro, Amyjo Doh & The Spangles, Turpin, Celia Es Celiaca, For Sale y The Flamingos Bite.

Entradas para UNDERD8GS

Sala: Cadillac Solitario. Fermín Caballero, 3 (Madrid) <Herrera Oria>

Fecha: viernes y sábado 10-11 junio

Hora: 22:00

Entradas desde 12 euros en este enlace.

Más información en su web