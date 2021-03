Valencia Alive, ciclo de conciertos con Nathy Peluso, Amaia, Iván Ferreiro y más

Nace Valencia Alive, un ciclo de conciertos que arrancará el próximo es de abril y llegará a otoño. Los eventos se celebrarán al aire libre en el espacio diáfano y seguro de La Marina de Valencia.

La música en directo regresa a Valencia desde este mes de abril, dando cita a los encuentros más esperados por todos los valencianos, con la ilusión de volver a disfrutar de los espectáculos en directo cumpliendo siempre todas las medidas de seguridad.

Los artistas serán los protagonistas de estas jornadas que reunirán a lo más destacado del panorama nacional. El cartel contará con las actuaciones de Nathy Peluso, Amaia, Iván Ferreiro, Los Chikos del Maíz, Dorian, Juanito Makandé, Xoel López, Derby Motoreta´s Burrito Kachimba, El Niño de la Hipoteca, Arnau Griso, Rulo y la Contrabanda, Kutxi Romero, Marlon o Rigoberta Bandini, entre otras que se irán desvelando próximamente.

Toma nota de la programación de Valencia Alive

ABR 10 – Los Chikos del Maiz

MAY 6 – Derby Motoreta’s Burrito Kachimb

MAY 14 – Arnau Griso

MAY 15 – Xoel López

MAY 28 – Rulo y La Contrabanda

MAY 29 – Iván Ferreiro

JUN 04 – Rigoberta Bandini

JUN 11 – Juanito Makandé

JUN 18 – Green Valley

JUN 20 – EI Niño de la Hipoteca

JUL 4 – Martita de Graná

JUL 9 – Fuel Fandango

JUL 10 – Ciudad Jara

JUL 30 – Miss Caffeina

AGO 27 – Nathy Peluso

SEP 2 – Alvaro de Luna

SEP 3 – Amaia

SEP 4 – Kutxi Romero

SEP 17 – Dorian + Leo

SEP 18 – Marlon

SEP 23 – Marta Soto

Estos conciertos se llevarán a cabo siguiendo todas las medidas marcadas por las autoridades sanitarias y con un aforo muy reducido para garantizar la seguridad de todos los asistentes. Habrá un número de entradas muy limitado a la venta, que se podrán conseguir a partir de mañana martes a las 12.00 en www.wegow.com.