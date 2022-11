Vida Festival 2023 confirma a The Libertines, primer cabeza de cartel

Vida Festival anuncia el primero de los cabeza de cartel internacionales de la próxima edición: The Libertines.

Hablar de The Libertines es hablar de una vida de película y de un grupo que cumple todos los requisitos y clichés para ser estrellas del rock. Pero es, sobre todo, hablar de historia de la música. Juntamente con The Strokes y Vines, fueron unos de los abanderados del retorno del garage-rock y del post-punk de principios de la década de los 2000. Facturaron himnos como «Can’t Stand Me Now» y «Don’t Look Back Into The Sun». Este año se celebran 20 años de su primer álbum de estudio, Up The Bracket, producido por Mick Jones de The Clash, pero en vez de mirar al pasado, el grupo mira al futuro con más ganas que nunca. Después de siete años de silencio discográfico, este verano han estado en Jamaica componiendo su cuarto álbum de estudio, aun sin fecha de publicación.

Entre los demás artistas anunciados hace dos semanas hay las propuestas internacionales de la mexicana Julieta Venegas, el uruguayo Jorge Drexler, los franceses L’Impératrice, los estadounidenses Whitney, los ingleses Franc Moody, Spiritualized y Alex Amor y el brasileño Tim Bernardes.

Como siempre, el VIDA vuelve a contar con muchos artistas de la escena independiente nacional como son La Casa Azul, Xoel López, Queralt Lahoz, dani, Killin’ Cactuz, Yaunest, Maria Hein y Hologramma.

