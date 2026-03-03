Visor Fest suma a Gene y a los australianos Hoodoo Gurus a su cartel

Visor Fest sigue ampliando su cartel para 2026. El festival, que como te venimos contando, volverá a celebrarse en el recinto La Marina Norte de València los próximos 25 y 26 de septiembre, sede estrenada en su pasada edición.

Después de anunciar a Ocean Colour Scene celebrando los 30 años de Moseley Shoals, RIDE, New Model Army y The Wannadies, se suman ahora dos incorporaciones de peso: Gene, en su único concierto en España este año, y Hoodoo Gurus, referentes históricos del rock alternativo australiano.

Formados en Londres en 1993, Gene han quedado en nuestra memoria como de las bandas británicas más elegantes de los noventa, combinando lirismo melódico y épica emocional. Su debut Olympian (1995) alcanzó el Top 10 en Reino Unido y cimentó una trayectoria que incluyó cuatro álbumes de estudio. Tras más de dos décadas alejados de los escenarios, su reciente regreso con conciertos agotados en Reino Unido ha revalorizado un cancionero que como decimos, en València tendrá su única parada española en 2026.

Desde Sídney, Hoodoo Gurus llevan más de cuarenta años articulando una síntesis de garage rock y pulsión pop que los convirtió en pieza clave del circuito internacional. Su debut Stoneage Romeos abrió una secuencia de discos influyentes y clásicos como “What’s My Scene” o “Come Anytime”, respaldados por diez álbumes Top 20 en Australia y su ingreso en el ARIA Hall of Fame en 2007.

Así queda el cartel a falta de dos nombres

Abonos para Visor Fest

Puedes comprar tu abono para Visor Fest desde 69 €. Consigue ya el tuyo aquí.