Visor Fest suma a Echobelly y Morcheeba

Uno de los festivales más especiales de los surgidos estos últimos años es sin duda el Visor Fest de Benidorm. La pasada edición tuvo la mala suerte de coincidir con la famosa dana que azotó la península en septiembre y tuvo que ser cancelado, dejándonos con las ganas de ver a James, Happy Mondays, The House of Love, Buffalo Tom, New Model Army, Surfin’ Bichos, The Lightning Seeds y Nada Surf.

La organización del Visor Fest reaccionó con ánimos y anunció que regresaría con más fuerza en 2020, durante los días 18 y 19 de septiembre. El primero de los nombres en sumarse son The Sisters Of Mercy, una de las bandas de rock gótico por excelencia que llevan cerca de 30 años sin lanzar nuevo material y continúan girando esporádicamente con las canciones de sus tres icónicos álbumes. A estos se les ha sumado The Lightning Seeds, banda de Ian Brodie que volverá a repetir en su cartel y esperamos esta vez sí, puedan actuar, junto a ellos el rock de guitarras de Feeder.

Visor Fest continúa engalanando su cartel con más bandas ochenteras y noventeras y suma tres nuevas apetecibles propuestas muy en la línea de su filosofía. En primer lugar Morcheeba, banda de triphop liderada por Skye Edwars. Junto a ellos unos Echobelly que volvieron a la actividad hace 10 años y que a buen seguro harán vibrar al personal con los temas de discos tan recordados como Everyone’s Got One (1994), On (1995) y Lustra (1997).

Puedes comprar las entradas en la web.