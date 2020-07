Viva Suecia anuncian gira especial para este verano

La actual crisis sanitaria alcanzó a Viva Suecia en medio de la presentación de El Milagro, su inmenso tercer disco, el que les ha colocado en el Olimpo de la escena del rock independiente nacional, una gira ambiciosa para la que tenían preparado un apabullante show de sonido y luces. Con una legión de fans agotando las entradas para salas de miles de personas y su nombre encabezando los carteles de los principales festivales ha habido que hacer un paréntesis. Todo esto continuará, pero las ganas de seguir divirtiéndose seguían ahí. Surgió así la posibilidad de idear un nuevo espectáculo, más íntimo, pero con los cinco miembros de la banda sobre el escenario, ofreciendo una nueva mirada sobre un repertorio que los asistentes a estos conciertos podrán disfrutar con una cercanía que en otro contexto habría sido muy complicada. Se trata de una serie de recitales adaptados a las medidas decretadas por las autoridades competentes en los que la prioridad será la salud y seguridad de todos los asistentes, pero también la de disfrutar de un directo único en un momento muy especial.

Esta gira comenzará esta misma semana el 10 de julio en el Palencia Sonora, y el 12 en Murcia, donde se agotaron todas las entradas disponibles para verlos en Las Noches del Malecón en menos de media hora. Después pasará por San Fernando (Cádiz) el 17 de julio, y de allí al Natural Live en Férez (Albacete) el 24 de julio, el 30 de julio actuarán en el Camp Nou de Barcelona dentro del ciclo XXS Cruilla. Ya en agosto Viva Suecia actuarán en Burgos el día 5, el 6 estarán Aranda de Duero, en la edición especial de este año de Sonorama, el 7 en San Sebastián en el Kursaal, y el 8 en Las Noches en la Ciudadela de Pamplona. Esta gira también visitará el 13 de agosto el ciclo Republic Alive de Valencia, el 15 el Festival de Verano de Úbeda, el 29 el Marenostrum Fuengirola y el 30 el Cooltural Fest Go! De Almería, para terminar, por el momento, el 5 de septiembre en el ciclo Sevilla Alive. Más fechas se confirmarán en las próximas semanas.

El mismo grupo lo cuenta así: “En muchos aspectos, todos nos hemos visto obligados a hacer un paréntesis. O directamente a buscar caminos alternativos, a inventarnos una vía nueva. NECESITARNOS TANTO es el nombre de una gira que no es la de El Milagro ni tiene la intención de serlo. Es nuestra senda paralela. No son conciertos en acústico, no son conciertos en eléctrico, vamos a ser 5 personas en el escenario en todo momento y todas las canciones van a tener una cara un poco distinta. Es fascinante encontrar una oportunidad de crear algo distinto y maravilloso partiendo de una situación terrible. Esa ha sido la intención desde el principio y eso será NECESITARNOS TANTO.”

Lo que han conseguido Viva Suecia está al alcance de muy pocos. El suyo es el prodigio del triunfo de la gente normal, el de Rafa Val (voz y guitarra), Alberto Cantúa (guitarra), Jess Fabric (bajo), y Fernando Campillo (batería), una banda a la que se ha sumado Rodrigo Cominero (teclados). Su propósito es contar las cosas que les pasan, el amor, la amistad, las celebraciones y los problemas, y hacerlo con una intensidad emocional y musical desbordante, dejándose el alma en cada frase, en cada golpe de batería. Pasiones complejas relatadas con sencillez, contundencia melódica, arreglos majestuosos y épica guitarrera que en sus soberbios directos alcanza su máxima expresión. Viva Suecia van con todo, no dan respiro, y el suyo es ya el repertorio de una banda para llenar estadios. Un arsenal de hits espléndido, con temas como “A dónde ir”, “Bien por ti”, “Lo que te mereces”, “Hemos ganado tiempo” o “Algunos tenemos fe”, que forman ya parte del cancionero de una generación que no se pliega a modas, pero que se rinde ante el despliegue de sonidos de la banda murciana. Un grupo en constante evolución, en el que la experimentación sonora está al servicio de la pasión, orquestando el ruido, dejando espacios para respirar, armando canciones de belleza eufórica que en esta ocasión habrá que disfrutar de manera un poco más contenida.

Más información y enlaces a compras de entradas oficiales en: www.vivasuecia.com