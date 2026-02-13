Wavves presentarán ‘Spun’ en dos únicas fechas

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Cuando en 2010 publicaron King of the Beach (Fat Possum Records), Wavves eran puro zeitgeist. El eco de Black Lips, la canonización póstuma del malogrado Jay Reatard, Pitchfork rastreando cualquier brote de garage ruidista y Vice ejerciendo de altavoz generacional configuraban un ecosistema perfecto para que Nathan Williams se convirtiera en portavoz accidental de una juventud ruidosa y algo caótica. Aquello no fue su debut, de hecho, fue el tercero, pero sí el disco que los puso definitivamente en el mapa.

Algunos años después, el contexto ha cambiado y ellos también. Donde antes había nervio posadolescente y fuzz descontrolado, ahora hay una madurez power-pop que cristaliza en Spun (Ghost Ramp), su nuevo álbum, el primero desde 2021. Sin abandonar la distorsión ni la melodía a velocidad sin freno, Wavves han afinado el tiro hacia canciones más compactas, menos impulsivas y quizá más conscientes de su edad.

La gira por la Península Ibérica organizada por Primavera Tours traerá esa nueva etapa a salas españolas a finales de febrero, en formato cercano en salas.

Estas son las fechas de Wavves

26 febrero — Barcelona, Upload.

27 febrero — Madrid, Copérnico.

