While Walking debutan con un álbum homónimo

While Walking es un dúo de Barcelona formado por Callum, que toca un peculiar instrumento con doble mástil guitarra y bajo utilizando un pedal de loop, e Ingrid, que marca el pulso de la música detrás de la batería. El proyecto arranca en 2018, aunque no ha sido hasta abril de este año cuando han publicado su primer disco, un álbum llamado también While Walking. Callum es originario de Glasgow, vive en Barcelona desde 2012 y ha creado su propia marca de ropa orgánica. Ingrid es de Barcelona y trabaja como profesora de universidad, estando especializada en educación y estudios de género. Ambos se conocieron siendo vecinos en el barrio de Gracia de la Ciudad Condal, y poco después ya se habían aventurado en este nuevo proyecto musical.

Las influencias musicales de la banda incluyen leyendas de post-rock como Mogwai o Explosions in the Sky, bandas como Interpol o Radiohead, y compositores como Connor Oberst (Bright Eyes) o Fiona Apple. Con todas estas referencias en mente, While Walking han llegado a diseñar un estilo musical que principalmente toma su base del post-rock instrumental. Tienen una original forma de construir música elegante mediante patrones de diferentes capas de guitarra y bajo. Su sonido transita de suaves guitarras entrelazadas, a un indie pegadizo y alegre y hacia clímax emocionales intensos.

Su álbum de debut fue grabado en Articwave Studio en Barcelona por Ignasi Miranda, quien capturó el sonido crudo que la banda ofrece en vivo. Diez canciones para 42 minutos de música que, de acuerdo con el nombre del dúo, llevan al oyente a un viaje sonoro profundo y contemplativo de la mano de melodías en loop y envolventes texturas. Como en “A New City for the first time”, que describe con sonidos la emoción y curiosidad de visitar una ciudad por primera vez. Similar temática parece asomar en “Hellow Sweden”, “We went to Manchester” o “Stop and enjoy the view”. Ese concepto, el del viaje, la búsqueda y el descubrimiento, está presente a lo largo de buena parte el disco, sobre todo en los títulos de las canciones.

Puedes escuchar el debut homónimo de While Walking en Spotify y también en la página de Bandcamp del dúo.

(las fotos son obra de Kim Uytterhaegen)