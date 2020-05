Will Johnson anuncia amplia gira para octubre

Will Johnson, uno de nuestros “artistas franquicia”, el que fuera capo de Centro-matic y South San Gabriel, volverá a visitarnos en octubre, quince años después de su primera gira en solitario por España. El estadounidense actuará en Granada el 14 de octubre (sala, pendiente de anunciar), en Madrid el 15 (sala, pendiente de anunciar), en Zaragoza el 16 (La Lata de Bombillas), en Santander el 17 (Escenario Santander, Moon Estudio), en San Sebastián el 18 (Dabadaba) y en Ourense el 19 (sala, pendiente de anunciar).

En estas seis ciudades Will presentará su último disco, “Wire Mountain”, que salió en septiembre de 2019 y es, seguramente, el mejor que ha publicado. Lo que ya es decir. “En ´Wire Mountain´ Will sigue siendo siempre poético, con unos versos proyectados con una viveza crípitica pero evocadora, que bordea los límites de unas revelaciones profundas” (Austin Chronicle). “Wire Mountain” es el séptimo disco que publica en solitario, tras “Murder Of Tails” (2002), “Vultures Await” (2004), “Survey / Voyage” (2005), “Scorpion” (2012), “Swam City Vampires” (2015) y “Hatteras Night, A Good Luck Charm” (2017). Los siete, magníficos. A los que también cabria añadir, como parte de su currículo más personal, el que luce desde que firma solo con su nombre, al margen de su faceta como band leader, el álbum que gestó a medias con el malogrado Jason Molina, “Molina & Johnson” (2009), y el titulado “New Multitudes” (2012), homenaje a Woody Guthrie donde comparte protagonismo con Jim James (My Morning Jacket) y Anders Parker (Varnaline).

En solitario, el líder de los texanos Centro-matic y South San Gabriel ofrece folk-rock de fuerte carga sensitiva, que se agarra al esqueleto de las canciones de sus dos bandas y también al de sus propios discos. Este formato explota con mayor profundidad si cabe el poder catártico de su voz, esa espiritualidad de gospel blanco desvalido. Así conquistó a la crítica en su primer tour por España en 2005. Además de músico, Will Johnson es pintor y dibujante. Por eso pinta y dibuja como hace música y viceversa. Sus canciones se asemejan a un lienzo cubierto de pinceladas de emociones y colores primarios, que luego el texano va salpicando, repasando con pluma, manchando con brochazos, encerrándolos en un círculo sonoro ahora más sutil, luego más audaz. Nos canta un desfile de sílabas envueltas en sombras que dan forma a melodías fantasmales. Son sus letras meditaciones provocadoras desde un mundo de gran complejidad moral. Algo siempre perceptible en los siete discos que ha firmado a su nombre.

14 OCT – GRANADA – Sala TBA

15 OCT – MADRID – Sala TBA

16 OCT – ZARAGOZA – La Lata de Bombillas

17 OCT – SANTANDER – Escenario Santander (Moon Estudio)

18 OCT – SAN SEBASTIÁN – Dabadaba

19 OCT – OURENSE – Sala TBA