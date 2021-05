Will Young anuncia disco de versiones de Bat For Lashes, Robyn, Sky Ferreira y más

Will Young anuncia Crying On The Bathroom Floor, que incluirá versiones reimaginadas de canciones de artistas como Lykke Li, MUNA, Robyn, Solange, Sky Ferreira y más.

Ya puedes escuchar su versión de la dolorosamente hermosa “Elizabeth Taylor” de Claire Maguire. De la que Will Young comenta: “Tan pronto como leí la primera letra, ‘Me siento como Elizabeth Taylor’, estaba dentro. Es una canción tan hermosa y es un sentimiento tan brillante. Como hombre, decir eso también lo hace aún más interesante y triste de alguna manera. Musicalmente fue difícil hacerlo bien, tuvimos que resolverlo con los músicos, lo cual fue un gran desafío pero muy gratificante. Decidimos poner un cambio de clave, que es la primera vez que pongo una clave cambio en una canción. Era una forma de decir ‘celebremos qué canción tan exuberante e increíble es ésta'”.

Estas serán las canciones de Crying On The Bathroom Floor de Will Young

1. Daniel (original by Bat For Lashes)

2. Crying On The Bathroom Floor (original by MUNA)

3. Till There’s Nothing Left (original by Cam)

4. Indestructible (original by Robyn)

5. Strong (original by London Grammar)

6. I Follow Rivers (original by Lykke Li)

7. Everything Is Embarrassing (original by Sky Ferreira)

8. Losing You (original by Solange)

9. Missing (original by Everything But The Girl)

10. Elizabeth Taylor (original by Clare Maguire)

Foto: Matt Holyoak