Xicu publica hoy nuevo disco y nos lo presenta canción a canción

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Hace unos días te presentamos en nuestra PlayList Emergente uno de los sencillos de Xicu, artista barcelonés. Aquel era un avance de su inminente nuevo disco, Listen, publicado hoy mismo 13 de febrero. Un álbum que nace de la tensión entre su cara más pop y su faceta experimental, un sugerente cruce de estilos que consolida una propuesta cada vez más personal y arriesgada.

Listen cuenta con un sonido crudo y letras directas, críticas y reivindicativas por momentos. Guitarras acústicas grabadas con el móvil conviven con 808s saturados y distorsionados, combinando estética urbana con bedroom pop. Todas las canciones han sido escritas, producidas y desarrolladas íntegramente por el propio Xicu.

Hoy, cuando apenas hace unas horas que el disco está en las plataformas, hemos invitado a su autor a que nos presente, una a una, las canciones que forman parte de su nuevo álbum.

aye

Es la primera canción que saqué en 2025 y me hacía mucha ilusión que fuera la que abre el disco. Es un tema que hice en una tarde y me gusta la energía que desprende, sobre todo en directo. Tiene un clip muy gracioso que hicimos con el Souto en una tarde con el móvil. Salen el Jovedry y el Blaufosk.

u n me bby

Es la canción más “happy” del disco. No suelo hacer canciones así, pero esta me gusta; representa algo que he vivido y que me inspiró a hacer esta pieza. Quizá es de las producciones más completas del disco a nivel de detallitos. Tiene un videoclip muy mono que me ha hecho Oriol Colomer, la persona que ha llevado la dirección artística de todo el disco.

tallsalesmans

La canción más depre del disco. Me encanta la sonoridad que encontré; también la hice en una tarde, aunque algunas melodías llevaba años teniéndolas en la cabeza, pendientes de darles vida. Estoy contento con el resultado final, aunque me duele cada vez que la escucho.

TINC RESERVAT EL CEL

El beat de esta canción se lo enseñé a muchos artistas antes de decidir que sería un beat para mí. Nadie lo compraba y vi oportuno cantarlo yo y meterme con la peña. Soy un hater y me gusta un poco serlo.

denisse666

Para mí, de mis prefes. Era un día oscuro y me salió esto. Creo que no tardé más de media hora en grabar las voces y así se han quedado. Es un tema divertido.

TIPIC

Buscaba hacer una canción enérgica sobre algún sentimiento doloroso. Como una canción de amor/desamor, pero que en directo fuera potente para cantarla con rabia. Encontré estos acordes que me transmiten esa sensación de bucle, con ese Mi mayor que le da el toque dramático. El resto me salió del tirón.

POGOS

También un tema que hice rapidísimo. Buscaba hacer canciones más vacías y menos intensas a nivel de contenido. Brainrot music. Me encanta la música repetitiva y que aturde. Creo que es música hecha para el directo, para no pensar. Lil Guiu para mí siempre ha sido un referente a nivel de letras y sonoridad punk y mumble, y estoy orgulloso de tenerlo en esta obra de arte. El videoclip también es una locura; shoutout a mi Souto del corazón, que lo ha dirigido.

EM PITEN LES ORELLES

Este año me he pasado a la distorsión y ninguno de los artistas con los que trabajo como productor se atreve a publicar algo parecido, así que no me quedaba otra que publicarlo yo. Hice este beat diabólico y me salió esta letra gritándole al micro un día que estaba enfadado con el mundo (siempre lo estoy últimamente). El puto ultralone es de los artistas con más swag del panorama y lo admiro muchísimo; el papel que juega en esta pieza es sublime, exquisito, sensacional y de 11 sobre 10.

On Stan ?

Parecida a TIPIC: quería hacer canciones de amor desde un punto más enérgico y potente, y me salió este beat con estas melodías encima. Alguien una vez, después de escuchar el disco, me dijo que solo tenía dos moods: o outsider o corazón roto. 100% de acuerdo. ¿De qué voy a hablar si no? ¿De veranear en Cadaqués? Jajaja.

3009valencia

Es una canción muy especial para mí; me enamoré en castellano y me salió esta pieza. Todo lo que suena de fondo —el piano, las voces, etc.— es ella. Literalmente, ella: lo grabé todo con el móvil y la sampleé. Quizá un poco demasiado íntima, pero todo el mundo que la escuchaba me decía que no podía no publicarla.

Escolta …

Quería cerrar el disco con una canción cute. Creo que al final, por muy enfadado que esté, lo que me mueve es el amor y las ganas que tengo de darlo… 2025 ha sido un año complicado, pero creo que he aprendido mucho gracias a muchas personas que me han enseñado un montón. Y gracias siempre a la música, que me salva de todo, mi angelito.

Tras conocer la historia detrás de cada una de las canciones que componen Listen, el nuevo álbum, de Xicu, te invitamos a escucharlo aquí mismo. Fresco, recién salido del horno.