Yungblud invita a The Smashing Pumpkins a la nueva ‘Zombie’

Yungblud ha inaugurado 2026 con una relectura de “Zombie” junto a The Smashing Pumpkins que acentúa el lado más sombrío del tema y supone, además, un hito para la banda estadounidense, acreditada por primera vez de forma oficial en una grabación ajena.

Incluida originalmente en Idols, cuarto álbum de estudio del británico, la canción se ha convertido en su single en solitario más rápido en superar los 100 millones de escuchas globales y compite como mejor canción de rock en los Grammy 2026, mientras que el álbum aspira al galardón de mejor disco de rock.

El propio Yungblud ha explicado que Siamese Dream fue una referencia directa en la gestación de “Zombie”, una influencia que ahora se materializa de forma explícita: “Estaba canalizando esa tristeza y melancolía mezcladas con la agresividad de las guitarras de Billy”, afirmó, reconociendo que esta versión le ha permitido cerrar un círculo creativo que en su día contuvo para no acercarse demasiado al universo Pumpkins.

Escucha ‘Zombie’ de Yungblud ft. The Smashing Pumpkins