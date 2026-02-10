Zahara (Teatro Cervantes – Ciclo Unísonas) Málaga 08/02/26

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Enmarcado en el Ciclo Unísonas, interesante propuesta vertebrada por la factoría del Brisa Festival y que reúne a tres artistas de la talla de Zahara, La Bien Querida y Anni B Sweet en tres fechas diferentes en el Teatro Cervantes, la artista ubetense fue la encargada de dar el pistoletazo de salida con su último show acústico en una larga temporada.

Con todo vendido desde hacía semanas, Zahara afrontó un recorrido rico en paradas por un cancionero que se ajusta mejor a este formato, con apenas guitarras (acústica y eléctrica), piano y diversos artilugios similares con los que dotar de una mirada más contemporánea a esas piezas que en su día fueron poniendo a la autora de PUTA (Gozz Records, 2021) en el mapa musical nacional.

Tras un comienzo de latir sigiloso, sutil y delicado, con “El Diluvio Universal” u “Olor a Mandarinas” como reclamos inapelables, fue a la altura de “Sansa” cuando la emoción hizo acto de presencia hasta el punto de romper a llorar, por lo que esta canción supone para ella. Con agallas y entereza, la sacó adelante regalándonos un momento para la posteridad, un canto al poder de la música como herramienta de supervivencia para exorcizar demonios y decir basta. No resultó empresa fácil atacar “Con Las Ganas” después, máxime cuando la historia sobre la que trata está más que enterrada en su memoria. Tras un intenso debate con el público, de esos que tanto gusta a la carismática compositora, se dispuso a interpretarla llevando el sentimiento al límite, enseñando el camino hacia la redención, segura y sin mirar atrás. Piel de gallina.

“¿Quién Dijo?” y “Yo Solo Quería Escribir Una Canción de Amor” reivindicaron el valor de Lento Ternura (Gozz Records, 2025) a base de sintes, auto-tune y mucha actitud. Si alguien pensó que estábamos ante un disco menor tras la abrumadora onda expansiva que generó Puta a su paso, estaba muy equivocado. La convincente interpretación de su sólido repertorio así lo atestigua una y otra vez.

La intensidad no bajó ni un milímetro con la demoledora “Camino a L.A.”, cuyos tremendos juegos de luces recrearon el torrente visceral del rock descarnado a lo PJ Harvey, interpelando a la audiencia y elevando el tono de la cita. “Flotante” y “Taylor” funcionaron desnudas, con apenas una ligera caricia sintética, necesitando de poco para tocar la fibra. Para cuando bajó a interpretar “El Deshielo” entre las bancadas, el público ya estaba más que rendido a sus encantos: los de una artista con todas las letras capaz de sobrevivir al desaliento con agallas, creyendo en su discurso y sin miedo al qué dirán. “berlín U5” brilló como el clásico que ya es y después de la ineludible “Hoy La Bestia Cena En Casa”, nos acercó el aroma de las calles, del folclore y del arraigo popular con la cercana “Soy De Un Pueblo Pequeño”, recordándonos de dónde venimos, poniendo en primer plano la importancia de tener presentes las raíces para contribuir a descifrarnos con mayor conocimiento de causa.

En la desnudez extrema de un contexto tan íntimo, Zahara muestra sus entrañas sin guardarse un ápice de su esencia, permitiéndonos acceder a aquello que configura el puzzle existencial de una compositora que se ha hecho a sí misma sin contar con una alfombra roja a sus pies, teniendo que luchar contra molinos de viento y reinventarse para dar con la versión más fiel a sí misma. Quienes seguimos con expectación cada uno de sus pasos, damos fe de que lo ha conseguido a base de coraje, convencimiento y perseverancia.

Fotos Zahara: Carlos Díaz / Teatro Cervantes