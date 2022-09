Zaragoza Psych Fest os necesita para continuar

El próximo 10 de septiembre llega la nueva edición de Zaragoza Psych Fest. La Sala López acogerá una edición que contará con Carrera, Bum Motion Club, Hickeys, Dharmacide y Teana.

Un evento centrado exclusivamente en bandas nacionales de la escena underground psych, shoegaze, post punk y demás sonoridades. Se trata de la novena edición y una apuesta personal y romántica por los sonidos sumergidos, la hermandad musical y la experimentación.

La acogida no está siendo la esperada, con lo que el festival lanza una señal a todos los fans de estos sonidos:

«Nos da mucha pena tener que escribir esto, pero tras 9 ediciones y estando a una semana del festival, nunca habíamos vendido tan pocas entradas, encontradonos lejos de la cifra de ventas que hace sostenible (que no rentable) un proyecto autogestionado como es Zaragoza Psych Fest.



Desde Analog Love hemos decidido que, por respeto a las bandas y a los pocos que habéis comprado entradas, NO vamos a cancelar el festival y vamos a seguir adelante vendamos lo que vendamos. Lo que sí os pedimos es vuestra ayuda para que este proyecto sea sostenible en lo económico y no desaparezca como ha pasado con otros tantos espacios, salas y eventos en nuestra ciudad. Os necesitamos más que nunca, venid a descubrir nuevas bandas, a bailar y a flotar»

Las entradas para Zaragoza Psych Fest están a la venta en DICE a un precio de 20€ + gastos de gestión.