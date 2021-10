Las vacaciones de verano son para, de ser posible, tocarse las narices a dos manos. Eso es un hecho. Pero no quiere decir que no podamos disfrutar de los placeres que nos siguen proporcionando las canciones. La música, aunque ya no la asumamos de forma tan sesuda como el resto del año, en este sentido puede tener el mismo efecto refrescante que una cerveza helada. Aquí os presentamos una selección de esos “refrescos” en forma de canción que nos han servido de compañía inmejorable este verano, para que a vosotras y vosotros os aplaquen la siempre dura vuelta al trabajo y la entrada al otoño. Pasen y escuchen!

Georgie Fame – Daylight

Crowded House – Too Good For This World

Beach Boys – Sweet And Bitter

David Crosby – I Think I

Shape Of The Rain – Wastin’ My Time

Yola – Dancing Away In Tears

Leroy Hutson – Falling In Love

Durand Jones and The Indications – The Way That I Do

Alzo – Don’t Ask Me Why

Kit Sebastian – Lady Grinning Soul

Sparks (Halfnelson) – Fletcher Honorama

Wolf Alice – How Can I Make It Ok?

Max Romeo and The Upsetters – Chase The Devil

Prince – Hot Summer

Escucha Caramelo de Limón: Lo que escuché en mis vacaciones