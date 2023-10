El documental de Eric Jiménez (Lagartija Nick, Los Planetas) llega a los cines en noviembre

El próximo 5 de noviembre llega a los cines La importancia de llamarse Ernesto y la gilipollez de llamarse Eric, el documental de Eric Jiménez (Lagartija Nick, Los Planetas), que ya ha pasado por los festivales de Málaga, Dock of the Bay (premio del público) de San Sebastián, Alcances de Cádiz, Granada, In Edit., Sonorama o Festival Gigante.

Nacido en Granada, la única ciudad del mundo con nombre de explosivo. Con seis años su padre le encañonó con una pistola. Ni siquiera recuerda su nombre. Con diez ingresó en la Falange porque quería tocar el tambor. Sus mayores influencias musicales han sido la Semana Santa y su primera hostia, la que le dieron al nacer, quizás la más artística y la menos dolorosa. Se casó con dieciséis años. Poco más tarde empezó a consumir drogas para evadirse. Debería haber muerto antes de los treinta. Durante cuarenta años ha golpeado la batería como la vida le ha golpeado a él, con todas sus fuerzas.

El director de La importancia de llamarse Ernesto y la gilipollez de llamarse Eric, el documental de Eric Jiménez (Lagartija Nick, Los Planetas) es César Martínez Herrada (Madrid), que ha dirigido los largometrajes de ficción “Manos de Seda” (ICAA, TVE, Canal Plus, Media, Columbia); “Cuando todo esté en orden” (ICAA, Junta de Andalucía, Canal Sur, Wanda) y Arena en los bolsillos (ICAA, TVE, TVV, IVAC, ICIC, FILMAX) así? como las tv movies “Otra Ciudad” (FORTA) y “Para que nadie olvide tu nombre” (TV3-TVV).

Además de “La importancia de llamarse Ernesto y la gilipollez de llamarse Eric” ha dirigido los largometrajes documentales “Fiel a lo incierto” (Canal Sur) sobre el cine de Gonzalo García Pelayo; “Ruibal, por libre” (Canal Sur) un viaje por la vida y obra del genial cantautor Javier Ruibal; “Chapa Discos” (TVE) un recorrido por el mítico sello de rock y rollo; “Objeto Encontrado” (TVE), un retrato sobre el coleccionista y artista Antonio Pérez; “Apuntes de Realidad” una mirada sobre el proceso creativo del pintor hiperrealista Muñoz Vera.



En la actualidad se encuentra editando su último trabajo documental sobre las vinculaciones de la generación del 27 en la obra de Lagartija Nick, titulado “Generación Lagartija».

Tráiler de ‘La importancia de llamarse Ernesto y la gilipollez de llamarse Eric’