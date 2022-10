Entrevistamos a Cut Copy, que nos visitan

Cut Copy están de vuelta, y eso es sinónimo de grandes noticias. Después de lanzar en el verano de 2020 un álbum de tono mucho más atmosférico e instrumental de lo que nos tenían acostumbrados, como fue Freeze, Melt (Cutters / The Orchard, 2020), al fin pueden presentarlo en condiciones en una gira que les trae por nuestro país los próximos días (1,2 y 3 de noviembre en Barcelona, Valencia y Madrid, entradas aquí).

Siempre es buen momento para reencontranos con su sustanciosa colección de himnos dance-pop que tanto piden desenfreno bajo las luces de neón, sobre todo los del celebrado y efervescente In Ghost Colours (Universal, 2008), uno de mis discos favoritos de siempre. Encontrar en la música una vía de escape en estos tiempos grises y convulsos es fácil cuando ésta viene con el sello de calidad de los australianos.

Hablamos con su líder, Dan Whitford, sobre los inicios de la banda, la evolución que han experimentado a lo largo de los años, y sus futuros e interesantes pasos. Y sí, tocamos también el tema del calvario pandémico y de las dificultades asociadas a esta nueva realidad, incluidas las de embarcarse en una gira sin arriesgarse a acabar arruinado.

En primer lugar, me gustaría saber cómo afectó la pandemia a la naturaleza de vuestro último disco, ya que es muy diferente a los anteriores, con un tono instrumental y atmosférico muy acentuado y menos directo que el dance-pop de trabajos como Bright Like Neon Love o In Ghost Colours, teniendo en cuenta que además fue lanzado en verano de 2020, y la situación a nivel mundial era como todos conocemos, terrible.

Terminamos el álbum antes de la pandemia, así que no afectó realmente a la música. Pero, obviamente, afectó a todo lo demás. Estaba acabado a principios del 2020 y entonces, cuando estábamos esperando a lanzarlo, el mundo se volvió loco. Pensamos en retrasar la fecha, pero acabamos decidiendo que iba a ser como un regalo muy valorado para nuestros seguidores en un momento tan complicado, así que decidimos sacarlo aunque sabíamos que no podríamos girar en condiciones o promocionarlo.

¿Cómo fue el proceso compositivo en esas circunstancias tan inusuales? ¿Qué discos o bandas influenciaron el nacimiento de este disco?

Gran parte del desarrollo de este disco, en mi caso, tuvo lugar cuando justo me había mudado a Dinamarca hace unos años. Cuando llegué allí, no conocía a nadie, así que me quedaba en mi estudio trabajando en ideas más atmosféricas o de música ambient. Imagino que estaba canalizando el sentimiento de desconexión y de sentirme un lugar extraño para mí. Es curioso, porque ahora cuando lo pienso, es justo lo que le pasó a todo el mundo con los confinamientos un año más tarde y trabajando desde casa.

Imagino que habrá sido muy frustrante no poder tocar esas nuevas canciones junto con los hits anteriores por todo el mundo.

Teníamos un gran tour preparado para apoyar el lanzamiento del disco, y debido a las restricciones, no pudimos tocar nada hasta casi dos años después. Además, Tim y Ben viven en Estados Unidos en diferentes ciudades, así que no pudimos juntarnos para ensayar o pasar tiempo juntos. En bastantes aspectos, fue lo más difícil, porque estar juntos compartiendo tiempo y tocar, es lo que te hace sentir que estás en una banda. Sin eso, parece como si perdiéramos un poco nuestra identidad. Por suerte, pudimos estar en contacto por zoom, y otras vías, pero… ¡no es lo mismo!

El proyecto de Cut Copy empezó como algo individual por tu parte, pero ya son dieciocho años desde vuestro debut en largo. ¿Cómo te sientes a nivel de proceso evolutivo tras todo este tiempo?

Creo que Cut Copy lleva tanto tiempo ya como banda que se me hace muy difícil para mí pensar en cómo eran las cosas antes de eso. Creo que ha sido un viaje fantástico. Nunca me formé como músico, pero me encantaba ser DJ, después me atrajo mucho la idea de samplear, y por último empecé a hacer música en casa. En algún momento, conseguí reunir a un grupo de amigos para que juntos tocáramos el material que yo estaba componiendo, y así empezó la banda. Pasado un tiempo, la banda cogió la forma de Cut Copy así que la gente nunca volvió a considerarlo un proyecto en solitario. Estoy realmente orgulloso de la música que hemos ido haciendo en todos estos años. Me parece alucinante que aún estemos haciéndolo tras tanto tiempo en la brecha.

¿Cómo trabajáis a nivel de banda mientras elaboráis un disco y componéis nuevo material? ¿Estáis planeando volver a vuestro sonido más reconocible y bailable en el siguiente álbum? ¿Podemos desvelar algún nuevo material en camino?

Yo suelo pasar mucho tiempo trabajando en nuevas ideas para las canciones en mi propio estudio y cuando junto material suficiente, se lo paso a los chicos para que entre todos, sumemos nuevos elementos a los temas. Como vivimos tan lejos, acabamos reuniéndonos en algún punto intermedio y acabamos las cosas allí. Hemos pasado por un periodo extraño porque con la pandemia, acabar cualquier cosa se antojaba muy difícil, pero he vuelto a escribir otra vez este año, así que estoy deseando grabar con la banda pronto. Cada uno de nuestros trabajos implica una evolución con respecto al anterior, así que seguro que será diferente al último, ¡pero no quiero contar mucho todavía!

Volvamos al pasado. ¿Esperabais el éxito cosechado con In Ghost Colours? ¿Cómo afectó a vuestros movimientos posteriores?

Creo que en ese momento todos sentimos que habíamos hecho un gran disco, pero no creo que llegáramos a imaginar lo lejos que llegaría. Después de eso, ganamos una base de fans en muchas partes del mundo que nunca esperábamos conseguir, y eso sin hablar de la cantidad de conciertos que dimos. Pienso que, por alguna razón, el disco conectó con la gente de una manera especial y se erigió en algo especial y único.

Es gratificante ver como habéis mantenido vuestra personalidad como prioridad, me refiero a que vuestros dos últimos trabajos han sido los menos comerciales en términos de sonido y acogida por parte de los medios, pero han abierto nuevos y estimulantes caminos para vuestros fans y probablemente, os ha hecho ganar nuevos seguidores. Hablemos de la importancia que el éxito y la posible acogida de medios y público tiene para vosotros en términos compositivos o a la hora de tomar decisiones.

Para ser sinceros, nuestra prioridad nunca fue ser muy populares o vender un millón de discos. Se trata más de seguir nuestra propia curiosidad artística y descubrir nuevas cosas con cada disco. No hay nada malo en vender muchos discos, pero probablemente intentamos hacer algo que primero nos parezca interesante a nosotros, y sentimos que si es así, podrá acabar gustando a más gente también.

Seguro que estáis muy contentos por volver a tocar de nuevo, y ahora que tenemos la suerte de recibiros en pocos días de gira por nuestras salas, estamos deseando que llegue el momento. ¿Qué podemos esperar de estos conciertos?

Desde luego que siempre nos ha encantado venir a España. Pienso que el público aquí entiende nuestra música instintivamente más que en otros lugares. Tocamos en Mallorca hace unos meses, pero es genial volver ahora a la península. Como siempre, tenemos un juego de luces muy artesanal preparado, y también vamos a tocar algunas canciones antiguas que hace tiempo que no tocamos… o que incluso nunca hemos tocado. Es genial tener un buen catálogo de canciones para elegir hoy en día.

En este nuevo tour que afrontáis, tocaréis en salas en invierno e imagino que visitaréis muchos festivales en verano. ¿Qué sensaciones os transmite cada contexto?

Puedo asegurar que me gustan ambos ambientes. Los festivales son geniales porque a menudo las audiencias son mayores, así que la energía puede ser bestial. Pero los conciertos en salas también pueden ser interesantes porque hay una conexión más íntima con el público, y podemos tocar más canciones antiguas porque la gente nos conoce más.

¿Qué os gusta escuchar cuando estáis de gira? ¿Es muy diferente comparado a lo que escuchas cuando estás solo?

Tenemos unas cuantas playlist que se van elaborando sobre la marcha y que solemos pinchar antes de los conciertos para entrar en la onda antes de salir a tocar. Normalmente son cosas que podemos todos canturrear fácilmente. Son una mezcla de material antiguo, nuevo, pop bailable y algunas cosas raras. Cuando estoy solo, suelo escuchar cosas más instrumentales y electrónica abstracta. Pero lo que escucho es muy conocido, así que algunas semanas es Four Tet o Aphex Twin, otras Beach Boys o Traveling Wilburys.

¿Cómo valoras el estado de la industria musical después de pasar por una crisis global que parece no tener fin (pandemia, guerra, recesión…)? ¿Qué piensas de las plataformas de streaming?

Creo que es mucho ahora es mucho más difícil ganarse la vida con la música que antes. Todavía amamos tocar para nuestros fans, pero de un tiempo a esta parte, los gastos de girar, como los hoteles, los vuelos, y los equipos, casi se han triplicado. Así que a corto plazo, se va a hacer muy difícil girar para nosotros. Y lo mismo le está ocurriendo a muchos artistas. Las giras se están cancelando cada vez más porque no se pueden permitir seguir perdiendo dinero.

En cuanto al streaming, tiene muchos aspectos positivos, pero de la misma manera, los artistas ganan muy poco comparado con los viejos tiempos en los que vendían discos y cd’s. Por desgracia, los acuerdos con los servicios de streaming benefician a los grandes sellos y artistas pop, pero los medianos y pequeños ganan relativamente poco. Así que vivimos una época de muchos desafíos a nivel financiero para toda la industria musical.

Para terminar: ¿algo fresco que contarnos sobre vuestros futuros pasos (disco, gira…)?

Después de tocar en Europa, iremos a Australia a tocar en verano, gira y festivales. Por esa época, trabajaremos en nuevo material. Pero también tenemos, por fin, fecha de lanzamiento de nuestro vinilo de música ambiente January Tape. Inicialmente, salió en una edición muy limitada, pero debido a la demanda, hemos decidido sacarlo en vinilo. Ese será el siguiente lanzamiento al que estar atentos.