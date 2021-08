Especial: Las canciones de El Escuadrón Suicida

El Escuadrón Suicida acaba de llegar a los cines de la mano del siempre interesante director James Gunn (Guardianes de la Galaxia). La nueva entrega de esta saga cuenta de nuevo con parte del elenco de la primera como Margot Robbie (Harley Quinn) y Joel Kinnaman (Rick Flag) a quienes se les suman Idris Elba (Bloodsport), John Cena (Peacemaker), Sylvester Stallone (Nanaue / King Shark) o incluso, Juan Diego Botto (Silvio Luna) como actores protagonistas.

Y la historia sin spoilers: un grupo de super villanos que conforman El Escuadrón Suicida, son los encargados de las misiones más peligrosas bajo las órdenes de Amanda Waller (Viola Davis). Fuertemente armados, el equipo es enviado a la isla Corto Maltese, una jungla repleta de enemigos con la misión de destruir Jötunheim, una vieja cárcel y laboratorio de la época nazi.

Hasta aquí poca novedad, pero el film ha sorprendido por su crudeza, por lo sanguinario de su propuesta y por un sentido del humor que revitaliza el género y suma puntos en el casillero de DC, tan superado por Marvel en los últimos tiempos.

Y luego hay otra cosa que nos llama la atención y que es la que nos ocupa, que no es otra que su banda sonora. Ya conocéis el buen gusto de Gunn con la música seleccionada de sus películas y aquí no haremos sino refrendarlo. Una lista de temas en la que lo mismo te encuentras a leyendas como Johnny Cash o Kansas, que a clásicos como el concierto de Aranjuez, que le das al swing con Louis Prima, que a la samba de Ceu o recuperas el lado más 90 con los adorados Pixies y una “Hey” con peso en un momento importante de la trama. También hay cosas más contemporáneas como The Decemberists, K.Flay, The Fratellis o la recuperación de curiosos combos como The Jim Carroll Band.

Una ensalada de nombres bien aderezada, que vuelve a demostrar que a James Gunn siempre hay que tenerle en consideración a la hora de seleccionar canciones (recuerden el éxito de ventas de la banda sonora de las dos entregas de Guardianes de la Galaxia)

Este es el listado de canciones de El Escuadrón Suicida

“Folsom Prison Blues” Johnny Cash

“People Who Died” The Jim Carroll Band

“Sucker’s Prayer” The Decemberists

“Samba na Sola” Ceu

“Adagio” (CONCIERTO DE ARANJUEZ FOR GUITAR AND ORCHESTRA) Pepe Romero, Sir Neville Marriner, Academy of St Martin in the Fields

“Whistle for the Choir” The Fratellis

“Point of Know Return” Kansas

“Sola” Jessie Reyez

“Can’t Sleep” K.Flay

“Quem tem Joga” Dirk Barbosa ft. Gloria Groove e Karol Conka

“Meu Tambor” Marcelo D2 ft. Zuzuka Poderosa

“Just a Gigolo (I Ain’t Got Nobody)” Louis Prima

“Hey” The Pixies

“So Busted” Culture Abuse

“Oh No!” grandson

“Rain” grandson and Jessie Reyes

Escucha la banda sonora de El Escuadrón Suicida