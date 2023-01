Esta semana arranca Inverfest con: Tindersticks, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Club del Río y más

Esta semana arranca Inverfest, el evento madrileño que celebrará su novena edición del 6 de enero al 5 de febrero de 2023 con más de 100 espectáculos en un cartel diverso para todos los públicos.

Este año, catorce recintos y salas acogerán las diferentes actividades de Inverfest en Madrid capital y alrededores, como el Wizink Center, el Teatro Circo Price, la Sala La Riviera, el Sala El Sol, el Sala Siroco, el Sala Gruta 77, el Teatro Eslava, el Lula Club, el Teatro Infanta Isabel, la Serrería Belga, el Mira Teatro, la Casa de la Música (Sala El Grito), el Espacio Joven La Plaza – Sala de Las Artes y el Centro de Arte Tomás y Valiente. Además de 88 conciertos con varias noches con varios grupos o teloneros, la programación incluirá Comedy, Clubbing, InverVerso, Conversaciones Polares y la serie La Nevera de Inverfest.

Vamos a hacer un repaso semana a semana. Los primeros en llegar, del 7 de enero al día 15 son los siguientes:

SALA GRUTA 77

Jueves 5 enero (warming up concert)

The Real McKenzies – Presenta Songs of the Highland Songs of the Sea

Telonero: Majaicans

Jueves 12 enero

Alejandra Martínez de Miguel + Silvia Nieva + Olaia Pazos (InverVerso)

Viernes 13 enero

Pablo und Destruction – En concierto

Telonero: Alberto Acinas

LA RIVIERA

Sábado 7 enero

Derby Motoreta’s Burrito Kachimba – Fin de gira Hilo Negro

Domingo 8 enero

Space Hammu – En concierto

Jueves 12 enero

Alice Wonder – Fin de gira Que Se Joda Todo Lo Demás

Viernes 13 enero

Iseo & Dodosound – Concierto Gira Blossom in The Club

Sábado 14 y Domingo 15 enero

Amaia – Presenta nuevo disco Cuando no sé quién soy

SALA EL SOL

Viernes 6 enero

Sex Museum – Presentan nuevo disco Museexum

Jueves 12 enero

Gilipojazz – Presenta su nuevo disco ¿Dónde está el jazz?

Viernes 13 enero

Nøgen – Presentan su disco Under Alt

Sábado 14 enero

Subze – Presenta su nuevo show Special Edition

Domingo 15 enero

Jimmy Barnatán – Concierto dentro de la gira El Americano Tour

TEATRO CIRCO PRICE

Viernes 13 enero

Tindersticks – Presenta su gira 30 Aniversário: Tindersticks with orchestra and guests

Sábado 14 enero

Carlos Núñez – Gran Fiesta Anual Celta

Domingo 15 enero

Club del Río – Fin de su gira Lejos contigo

WIZINK CENTER

Viernes 13 enero

Camela – Presenta su nuevo álbum Que la Música te Acompañe

Sábado 14 enero

Rulo y la Contrabanda – Concierto dentro de su gira “25 Años de Canciones: Noches de Fuga y Contrabando”

Domingo 15 enero

Funambulista – Estreno de disco Animal y arranque de gira Animal Tour

LULA CLUB

Sábado 14 enero

Tomasito – Presenta Agustisimísimo

CENTRO DE CULTURA CONTEMPORÁNEA CONDEDUQUE

Viernes 13 enero

Miren – Presenta su nuevo disco A Partes

FUENLABRADA

Viernes 13 enero – Casa de la Música (Sala El Grito)

Varry Brava -Presentan su concierto electroacústico

Teloneros: Belapalma

Sábado 14 – enero Casa de la Música (Sala El Grito)

Anni B Sweet – Concierto acústico

Teloneros: Martha Wheat

TEATRO INFANTA ISABEL

Sábado 14 enero

Ignatius Farray + Inés Hernánd – Presentan con Payasos y fuego