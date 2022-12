Estrenamos ‘Ja No Tens El Poder’, lo nuevo de Semana Santa

Tras una serie de EPs que les pusieron en el radar el nuevo post-punk nacional, Semana Santa están de vuelta con el adelanto del que será su disco de debut.

Un tema llamado «Ja No Tens El Poder» que según cuentan: «Trata sobre las relaciones dependientes y desiguales en las que uno dirige y otro se contenta con poco. Siguiendo la dialéctica del amo y el esclavo, situamos el concepto de la canción en la metáfora de un hueso, que acaba rompiéndose. Al mismo tiempo, esta canción cierra el álbum, posicionando al grupo en una actitud de defensa propia, la Autodefensa, y no la de culpabilidad o redención».

La banda de Iván, Martín y Roser presenta su primera canción en valenciano, que marca la intermitencia del álbum en cuanto idioma. Sin embargo, gracias a cómo se presentará la letra, su significado seguirá llegando.

Escucha ‘Ja No Tens El Poder’ de Semana Santa

Letra ‘Ja No Tens El Poder’ de Semana Santa

No vull vore’t més

ni esperar a que passe el temps

per ser educada

quan vull ser estrident

com acer roent.

Ja no tens el poder

ja no tens el poder.

Ja no hi tinc por

al teu carrer

el vaig vore esfaltar

jo primer.

No em llances cap os

ja no el recolliré

no sóc més el teu gos

ja no tens el poder.

Ja no tens el poder,

no me mereixies.

Lenguaje del audio

Català, valencià – Catalan