Eterna Joventut adelantan su debut con ‘Frente Al Mar’

Eterna Joventut es el nuevo proyecto de Jùlia Fandos (PapaTopo), Sonia Montoya (en Papá Topo y Masoniería), Alicia Holgado (en Las Odio) y Asier Bengoetxea.

El combo anuncia su primer disco para el próximo otoño y lo adelanto con esta “Frente al Mar”, un pepinazo de garage pop que remite a La Luz, Shannon & the Clams, Vivian Girls o Mujeres.

Según Eterna Joventut “Frente al Mar” es “Es Stand By Me si Ben E. King se hubiera tomado un zumito de reverb”… “los veranos en la playa, donde los días largos transforman la rutina y la convierten en mágicas noches”. “La letra de la canción supongo que habla del tipiquito romance veraniego de una noche, que en realidad en el momento no se sabe si será de una noche o no, y para huir un poco del tópico, al final hay girito de guión y todo era un sueño, pero un sueño guay”.

Escucha ‘Frente Al Mar’ de Eterna Joventut