Gijón Sound confirma su programación Off Festival

Vuelve el festival Gijón Sound coincidiendo en fechas con la 59 edición del Festival Internacional de Cine de Gijón/Xixón en lo que es su segundo año consecutivo de colaboración convirtiéndose en su banda sonora.

Frente al modelo de festivales en un recinto, Gijón Sound Festival siempre ha buscado extender sus actividades por la ciudad, que se convierte en uno de los protagonistas del evento. Además, siempre se apostó por celebrarlo fuera de temporada alta para ofrecer una apuesta cultural y un atractivo turístico en aquellos meses que la ciudad cuenta con menos visitantes.

Christian Löffler, Depedro, James Rhodes, Lorena Álvarez, Negrón, Sílvia Pérez Cruz, Mohama Saz, Maika Makovski, Las Malvinas y Los Zigarros serán los y las artistas que pasen por el festival y además hoy, se han dado a conocer las actividades que formarán parte del Off Festival.

Toma nota de la programación de Gijón Sound Festival

SÁBADO 20 NOVIEMBRE

22h. Maika Makovski. Sala Albéniz. 10€

.

DOMINGO 21 NOVIEMBRE

12.30h. Depedro presenta “Érase una vez”. Teatro de La Laboral. 18€

20h. Negrón presenta “Las manos de Orlac”. Teatro de La Laboral. 8€

.

MARTES 23 NOVIEMBRE

21h. Lorena Álvarez y sus rondadores. Teatro de La Laboral. 10€

.

MIÉRCOLES 24 NOVIEMBRE

21h. Christian Löffler (live). Teatro de La Laboral. 10€

.

JUEVES 25 NOVIEMBRE

22h. Los Zigarros. Sala Albéniz. 20€

.

VIERNES 26 NOVIEMBRE

21h. James Rhodes. Teatro de La Laboral. 35€

.

SÁBADO 27 NOVIEMBRE

21h. Sílvia Pérez Cruz presenta “Farsa”. Teatro de La Laboral. 25€

22h. Las Malvinas + Mohama Saz. Sala Albéniz. 10€

OFF FESTIVAL

VIERNES 19 NOVIEMBRE

22:00h. The kid who was kid. LUCY

22:00h. Lewis McKale . TOMA 3

(Reino Unido| Directo Acústico) De origen escoces e inglés y establecido desde hace un tiempo en León su música es un compendio de canciones propias dominadas por una voz clara y melódica. Con un puñado de Ep’s a sus espaldas presenta sus nuevas canciones agrupadas en el EP ‘Little Things’

23:30h. Mediocre DJ. PATIO DE LA FAVORITA

Indie, pop y eclecticismo de baile. Un dj que no deja indiferente, tanto por su original propuesta como por su manera de conducir las sesiones

22:30h. M Bolas en concierto. SAVOY

.

SÁBADO 20 NOVIEMBRE

20:00h. Sir Alex.TOMA 3

(Selector Musical) Tras una larga experiencia como musico en distintos proyectos establecidos en torno al garage-rock y recolector incansable de objetos pop es además un ávido coleccionista de disco de vinilo. En esta ocasión la selección de canciones procederán de bandas sonoras, scores y algunas canciones del ámbito de la exótica. | La coctelería ambulante. Oscar Ybarra. Cocteles inspirados en películas y uno creado para la ocasión inspirado en director finlandés Kaurismaki.

23:30h. BCL Soundsystem. PATIO DE LA FAVORITA

De la radio a la pista de baile, del Balearic a la Darkwave, Polansky & Bajocero trasladan la esencia de su programa “Bailando Con Lobos” a sus sesiones. La fiebre del sábado noche y el espíritu del cuervo.

13:30h. Mercadillo y dj Cristina. LUCY

22:30h. A-3 en concierto. SAVOY

.

JUEVES 25 NOVIEMBRE

22:00h. Ivana Castañon. TOMA 3

(Directo con proyecciones) Una apuesta novedosa dentro del panorama musical asturiano. Su proyecto en solitario arranca en 2021 con la publicación de su E.P ‘Yermo’ que reúne elementos de distintas corrientes, desde la música neoclásica a la cinematográfica, pasando por otros estilos como el minimalismo y el jazz. Con una formación instrumental de piano, cello y viola, las canciones instrumentales se enlazan a temas con voz, donde las letras se desdibujan hasta pasar a un segundo plano.

22:30h. Jam Session. SAVOY

23:30h. Dj Monika Osmo. LUCY

.

VIERNES 26 NOVIEMBRE

22:00h. Tarik Rahim. TOMA 3

(Directo y presentación de video-clip) Tarik Rahim es un joven musico asturiano que crea un universo propio mezclando diversos estilos como el pop, la psicodelia y la bossa nova. De raíces brasileñas y libanesas, comienza su trayectoria en solitario en 2019 tras formar parte de la formación Carisma. En 2020 lanza su primer LP ‘Espejos’ Su emergente aparición en la escena musical ha generado entusiasmo entre la comunidad por su afán de crecimiento y contemporánea mezcla de estilos.

22:00h. Jairo Beltrami. LUCY

23:30h. Mp5 Elektronische. PATIO DE LA FAVORITA

Música electrónica. Natural. Sesión de música de baile conducida por una pareja de locos por lo digital, los sonidos envolventes y los ritmos modulables. Llamando a La Tierra desde el proyecto NC248Radio!

.

SÁBADO 27 NOVIEMBRE

22:00h. DJ HULK. TOMA 3

(Sesión dj con discos de vinilo) No hay bar de Malasaña que no conozca a Sebas Hulk, agentino afincado en Madrid apasionado del rock’n’roll y los cómics de la Marvel. Una colección de singles en vinilo tan rotunda como variada con preferencia por ritmos ramonianos y melódicos.

13:30h. Sesión vermú y aperitivo con Fee Reega. LUCY

20:00h. Sastre en concierto. LUCY

23:30h. Javi Muñiz Selector Indie Rock. PATIO DE LA FAVORITA