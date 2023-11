J. Mascis anuncia su quinto disco en solitario

J. Mascis de Dinosaur Jr. anuncia su nuevo álbum de estudio en solitario, What Do We Do Now, que será publicado el próximo 2 de febrero a través de Sub Pop Records.

Este es su quinto LP en solitario desde 1996. Obviamente, este no es un calendario de lanzamientos muy intenso, pero si se tienen en cuenta los discos realizados con sus otras bandas (Dinosaur Jr., The Fog, Heavy Blanket, Witch, Sweet Apple, etc.), los álbumes en vivo y las grabaciones como invitado, es un gran legado.

What Do We Do Now comenzó a tomar forma durante los últimos días de la pandemia. Utilizando su propio estudio Bisquiteen Studio, comenzó a componer una serie de canciones en acústico con una dinámica diferente a la que crea para Dino. “Cuando escribo para la banda”, dice, “siempre intento pensar en hacer cosas en las que Lou y Murph encajarían. Si escribo para mí, pienso más en lo que puedo hacer con sólo una guitarra acústica, incluso para los solos. Esta vez además agregué batería completa y solos eléctricos, aunque las partes rítmicas siguen siendo todas acústicas. Por lo general, trato de hacer los solos de manera más simple para poder tocarlos solo, pero realmente quería agregar la batería. Una vez que eso comenzó, todo lo demás simplemente encajó. Así que terminó sonando mucho más como un disco de banda. No sé por qué me surgió hacerlo de esa manera, pero es simplemente lo que pasó”.

Grabado en su estudio Bisquiteen en el oeste de Massachusetts, What Do We Do Now es el primer álbum solista de J que incluye batería y pistas eléctricas, aunque las partes rítmicas siguen siendo todas acústicas.

J comparte su primer sencillo, “Can’t Believe We’re Here”, cuyo vídeo creado por Adam Bale en Ballad Pictures presenta apariciones de J y algunos de sus amigos y enemigos.

Escucha ‘Can’t Believe We’re Here’ de J. Mascis

Foto J. Mascis: Jeffrey Fowler