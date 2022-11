Libro: ¡Esto es Rock! De Javier Becerra y Catuxa Alonso

La pasión por la música no solo se transmite o se enseña, sino que se aprende. En otros tiempos, la televisión era una aliada que poco a poco iba buscando espacio en nuestras cabezas para colocar esas canciones con las que crecimos. Hoy en día los niños tienen a su alcance más medios que nunca para acceder a la información, pero falta que alguien con criterio les oriente para descubrir que la cultura puede ser algo más que ver vídeos aleatorios idiotizantes de cualquier tema random. Siempre es buen momento para mostrarles esas melodías con las que empezar a abrazar una pasión que posiblemente les acompañará de por vida.

El periodista cultural Javier Becerra, autor del reciente La Música no es lo más importante (2021) y de Atlántico. El disco de la libertad de Xoel López (2022), acompañado por la ilustradora Catuxa Alonso, se introducen en la literatura infantil en ¡Esto es Rock!, una guía que con un lenguaje sencillo y unas bonitas recreaciones de los protagonistas reseñados, que sirve como puerta de acceso a varios artistas y grupos fundamentales para entender el nacimiento, eclosión y desarrollo de este género musical.

Un libro idóneo para niños y recomendado para leer con sus progenitores. Esa generación de padres y madres que creció comprando discos, yendo a conciertos y festivales y vibrando con esos estribillos implacables que marcaron su juventud.

De Jerry Lee Lewis a Chuck Berry y Elvis, de The Supremes a Amy Winehouse o Joan Jett. Una guía de clásicos y básicos donde no faltan The Beatles, The Rolling Stones, Bob Dylan, Led Zeppelin o Bowie, que también sorprende al acordarse de Ramones, Blondie, PJ Harvey & Björk, Oasis o The White Stripes. Unas mini biografías que se leen y se escuchan, ya que vienen acompañadas de sugerencias para ver en Youtube y poner banda sonora a una lectura para disfrutar en familia.

Soy de la opinión de que cada generación debe tener sus referentes musicales, los de su tiempo, los del ahora, pero este tipo de productos que funcionan como guía básica y muy blanca, son de lo más idóneos para que los más pequeños se aventuren a terminar desarrollando la afición más bonita del mundo.

Puedes comprar el libro Esto es Rock! De Javier Becerra y Catuxa Alonso en la web de Hércules Ediciones.