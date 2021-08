Libro: Toma De Tierra de Bruno Galindo (Libros Del K. O.)

Bruno Galindo es un hombre todoterreno: músico (colabora con Le Voyeur), periodista, artista performance de spoken word, currante en multinacionales y sobre todo, una persona apasionada por la música y su difusión.

Autor de libros poesía, ensayista, y también de novelas tan notables como la que publicó el año pasado, Remake (Aristas Martínez), ahora tocaba el turno de trasladar sus vivencias en el mundillo musical en este Toma De Tierra (Libros Del K. O., 2021).

Es un libro en donde Galindo aclara al inicio de que es una narración que se puede leer desde el principio, siguiendo la estructura formal del texto, o hacer saltos en el, e incluso -indica con ironía- que puedes hasta no leerlo, dejar el libro en el estante de novedades de donde los has cogido, y salir gritando a la calle. Recomendación: léanlo porque vale mucho la pena.

Cada capítulo está dividido en tres partes o bloques que apuntan, por un lado, al relato periodístico, al industrial, y al artístico. En sus páginas hallarán una nada despreciable cantidad de anécdotas personales, así como una visión del negocio musical nada edulcorado. Con fina ironía suelta más de una pulla a un mundo empresarial (que en la actualidad apenas existe) en el que las regalías eran moneda de cambio. A pesar de ello, permitía tener una visión bastante integrada de cómo funcionaba el negocio, y una relación con los artistas bastante fluida. A partir de los cambios estructurales acaecidos con la implantación del www las cosas han cambiado, y mucho.

Los capítulos se suceden en un torbellino de recuerdos que acaban por saturar al lector si no se anda con cuidado: encuentros con artistas del calado de Debbie Harry, Manu Chao, Ali Farka Touré, R.E.M., Stiv Bators, Lou Reed, Rubén Blades, Andrés Calamaro, Franco Battiato, etc. Bruno Galindo es un tipo con un gusto de los más heterogéneo, y fue uno de los periodistas que más trabajaron para introducir en la prensa generalista a músicos que pertenecen a tradiciones no anglosajonas.

Acerca del mercado multinacional, el autor deambuló por diferentes sellos: Hispavox, WEA, CBS… desempeñando diferentes tareas. Siempre en contacto con los artistas y los medios de comunicación que se repartían el pastel de los dividendos por ventas y/o publicidad. Aquí, como se ha señalado más arriba, a Galindo no le tiembla el pulso para describir situaciones en las que el buitreo campaba a sus anchas.

Puedes comprar el libro: Toma De Tierra de Bruno Galindo (Libros Del K. O.) en la web de su editorial.