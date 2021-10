Los Invaders y Fernando Savater también premiados en los Pop Eye 2021

El Jurado de los Premios Pop Eye ha dado a conocer dos nuevos galardones que se entregarán en la 15 edición de los Premios Nacionales de la Música y las Artes, que se entregarán en el Teatro Alkázar de Plasencia el próximo 20 de noviembre. Se trata del premio al escritor, ensayista, profesor, articulista y filósofo, Fernando Savater, y el Pop Eye al Grupo Revelación Nacional, que ha recaído en la banda valenciana Los Invaders.

Estos galardones se unen a los anunciados anteriormente:

-POP EYE de Honor: ENRIQUE MORENTE

-Artista Extremeña: CECILIA ZANGO

-Periodismo: JULIO RUIZ

-Radio: LA VENTANA de la Cadena Ser

-Grupo de rock: DERBY MOTORETAS BURRITO KACHIMA -Danza: MARíA PAGéS

-Viviendo en la Era Pop:; LA HABITACIóN ROJA

-Banda portuguesa: TT SYNDICATE

Los Invaders nacen a principio de 2015. En 2017 consiguen clasificarse para el famoso concurso de bandas ‘El Certamen’ (San Adrián, Navarra). No sólo llegan a la final, si no que, ganan el primer premio como mejor banda. Ese mismo fin de semana, Dj Amable (Razzmatazz Club) posiciona a ‘Jekyll and Mr Hyde’ en el n mero 4 de su ‘Top ten’ de mejores canciones de 2016 a nivel nacional. A partir de este momento, el grupo coge más fuerza que nunca, formándose definitivamente la banda.

Todo ello forman un híbrido entre lo acústico y lo electrónico creando su sello de identidad de contrastes dinámicos y oscuros, acordes poderosos y riffs de notas graves. Un grupo que busca premeditadamente alejarse del indie más actual, influenciados principalmente por grupos como Nirvana, Kasabian, Muse, Biffy Clyro, The Prodigy, Chemical Brothers, Vitalic, etc,.. con la idea de explorar y encontrar un nuevo estilo que a Los Invaders les gusta denominar ‘Rock del futuro’.