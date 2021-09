Miles Kane anuncia su cuarto disco y adelanta single

Miles Kane anuncia su cuarto trabajo y continuación de Coup de Grace (2018), un disco llamado Change The Show que se publicará el 21 de enero de 2022 a través de BMG.

Kane comenta: “Este álbum nació de un intenso período de autorreflexión; teniendo todo este tiempo inesperado en mis manos. Escribí canciones sobre altibajos, sueños, verdaderos amigos y sentimientos profundos. ¡Aprendí a dejar que el futuro se desarrolle por sí solo, mientras me mantengo fiel a mí mismo y eso me ha llevado a lo que me parece un álbum realmente edificante!”, igualmente ha compartido su primer sencillo, “Don’t Let It Get You Down”.

Escucha ‘Don’t Let It Get You Down’ de Miles Kane

Estas serán las canciones de Change The Show