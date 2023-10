Mishima estrenan el vídeo de ‘Mia Khalifa’

Mishima publicaban L’aigua clara el pasado año a través de su propio sello, The Rest Is Silence. Consagrados como la gran banda rock del país, David Carabén (voz y guitarra), Marc Lloret (teclados), Dani Vega (guitarra), Xavi Caparrós (bajo) y Alfons Serra (batería) alcanzan la plenitud en un álbum que según definen es un canto a la vida que no aparta la mirada ante sus abismos.

Ahora estrenan el primer videoclip del disco. Siguiendo la estela de «Menteix la primavera», uno de los puntos más altos estéticos de su carrera, la banda barcelonesa ha contado con la dirección de Artur Tort, quien recientemente ganó el Premio César a la Mejor Fotografía por «Pacifiction» (Albert Serra, 2022). Con estos antecedentes, no sorprende que los protagonistas del video sean nuevamente David Carabén y Flora Saura. Bajo la mirada de Tort, la canción «Mia Khalifa» se convierte en una obra audiovisual de primer nivel.

Filmado en una Venecia nocturna y notablemente desierta, «Mia Khalifa» va más allá del lenguaje típico del videoclip y sirve como contrapunto a una canción que, a través de la famosa actriz estadounidense de ascendencia libanesa, ilustra el extraño triángulo formado por la mentira, el amor y la muerte.

Disfruta el vídeo de ‘Mia Khalifa’ de Mishima

Próximos conciertos de Mishima

15/12 VIC (L’Atlàntida) – Entradas

16/12 TARRAGONA (Sala Zero) – Entradas

22/12 BARCELONA (Sala Apolo) – Entradas

28/12 VALÈNCIA (Loco Club) – Entradas

29/12 SALT-GIRONA (La Mirona) – Entradas

30/12 LLEIDA (Cafè del Teatre) – Entradas