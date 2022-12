NOFX incluyen dos fechas en Barcelona en su gira de despedida

NOFX, una de las bandas más importantes del punk rock, se despide de su público después de 40 años de carrera con una gira mundial de despedida que comenzará en mayo de 2023 en Barcelona. La ciudad española será la única en la que actuarán dos noches seguidas, haciendo de estos conciertos una oportunidad única para sus seguidores en la península.

Durante estos conciertos, los californianos repasarán cuatro de sus álbumes más emblemáticos, además de una gran cantidad de grandes éxitos de su exitosa carrera. Aparte de Barcelona, sólo visitarán otras cinco ciudades en Europa en 2023.

Toma nota de las fechas de NOFX en el Poble Espanyol de Barcelona

Viernes 19 de mayo – “So long and thanks for all the shoes” + “White Trash two heads and a bean” + Greatest Hits.

Sábado 20 de mayo – “Punk In Drublic” + “Wolves in Wolves’ Clothing” + Greatest Hits.

Entradas para la gira de NOFX

Las entradas estarán a la venta este mismo martes 20 de diciembre a las 10h en www.nofxfinaltour.es . Se pondrán a la venta entradas para cada uno de los días así como una cantidad de abonos limitada para aquellos que quieran acceder los dos días para despedirse de Fat Mike, Eric Melvin, El Hefe y Erik “Smelly” Sandin. Despedirse de NOFX.