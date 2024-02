Preparados para la inminente visita de Thrice

Thrice, la emblemática banda californiana, anuncia su regreso a España con dos fechas exclusivas. Más conocidos por su influyente tercer LP, The Artist in the Ambulance (2003), Thrice se ha labrado un lugar indeleble en el corazón de los aficionados al hardcore y al post-hardcore melódico.

The Artist in the Ambulance es una obra maestra del post-hardcore melódico, marcó una era, convirtiéndose en la banda sonora de una generación. Dustin Kensrue, Teppei Teranishi y los hermanos Eddie y Riley Breckenridge, los artífices de este sonido que desafía categorías, se preparan para demostrar una vez más por qué su música sigue siendo relevante en la escena.

Las dos únicas fechas en España no son solo conciertos; son una celebración de la música de Thrice, que prometen llevar a los asistentes a un viaje a través del mencionado álbum y parte de su discografía. La capacidad de Thrice para evocar tanto la nostalgia como la innovación asegura que estas serán noches memorables, donde el pasado y el presente del post-hardcore se van a encontrar entre el pogo y la observación.

Según ha informado Primavera Tours, artífices de la gira, para Madrid las entradas están agotadas, pero siempre puedes esperar a la lista de espera. En Barcelona quedan entradas. Entradas aquí.

Las dos fechas son estas:

12 febrero. Madrid. Sala La Paqui.

13 febrero. Barcelona. Sala Apolo.