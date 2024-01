Sleater-Kinney presentan nuevo tema, ‘Untidy Creature’

Ya queda poco para que Sleater-Kinney presenten su nuevo trabajo, Little Rope, que se publicará el próximo 19 de enero. Diez canciones que oscilan entre la sobriedad y el himno, entre lo pegadizo y lo deliberadamente duro. Pero por debajo se encuentran los arreglos quizá más complejos y sutiles de cualquier disco del grupo, una brújula lírica y emocional que apunta firmemente en la dirección de algo a la vez liberador y aterrador: la sensación de que la única manera de ganar control es dejarlo ir.

Su tercer adelanto es «Untidy Creature», que aunque tiene un ritmo más pausado que la típica canción de Sleater-Kinney, mantiene la energía con una cacofonía de estridentes guitarras eléctricas.

Como comentan: «‘Untidy Creature’ fue la primera canción que escribimos para Little Rope, aunque no lo sabíamos en ese momento; no estábamos seguras de si estábamos trabajando en otro álbum. También nos preocupaba que hubiera sido demasiado fácil, la canción presentaba dos elementos que vienen muy naturalmente a Sleater-Kinney: un gran riff de guitarra, una voz aún más potente. Pero a medida que avanzaba el año, y nuestras elecciones y autonomía corporal disminuían, nuestro sentimiento hacia la canción cambió. Se convirtió en un regalo, un lugar donde poner nuestros miedos más oscuros y nuestras esperanzas más profundas. A veces nos sentimos atrapadas o enojadas, y aún así seguimos respirando».

Escucha ‘Untidy Creature’ de Sleater-Kinney