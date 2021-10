The Posies se separan: Ken Stringfellow acusado de abusos sexuales

The Posies dicen adiós tras 35 años de carrera. La banda de Seattle se separa después de que varias mujeres hicieran acusaciones de conducta sexual inapropiada contra el cofundador Ken Stringfellow, quien lideró el grupo junto a su compañero musical intermitente de los últimos 35 años. años, Jon Auer.

Las acusaciones contra Stringfellow salieron a la luz ayer en web de KUOW, la estación NPR de Seattle, donde dos de sus reporteros habían entrevistado a 20 personas y revisado docenas de registros médicos, correos electrónicos y textos para verificar ciertos detalles del incidente, con inquietantes historias contadas por tres mujeres.

“Dejé The Posies muy rápidamente”, explicó Auer en un email a KUOW, “después de escuchar (a una amiga que se citaba en la información) lo que le había pasado. Lo que me describió fue muy perturbador, e inmediatamente hizo muy clara mi posición. Pedí explicaciones a Ken en una llamada el 4 de agosto de 2021, y cancelé los conciertos programados, y le dije directamente que no trabajaría con él nunca más”.

El artículo de KUOW continúa: “Las tres mujeres que acusan a Stringfellow de conducta sexual inapropiada se conocieron este verano y decidieron contar sus historias, con sus nombres en el registro. Dijeron que se sentían obligados a compartir con la esperanza de que otros pudieran reconocer signos de abuso en sus propias relaciones, y que poco a poco, a medida que se cuentan estas historias, la balanza se inclina más hacia la justicia”.

El tercer miembro del grupo, Frankie Siragusa, quien se unió hace seis años, había anunciado que se iba de la babd, antes de que las historias de las mujeres se hicieran públicas. Confirmó a KUOW que la actitud de Stringfellow fue su razón para renunciar,“ya no quería estar asociado con su héroe de toda la vida. Tenía un montón de carteles de giras colgados y enmarcados en mis paredes, y muchas cosas de Posies de las giras en exhibición en mi casa. Los eliminé todos”.