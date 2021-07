Tom Tom Club ponen en digital el que fuera su último álbum

El ex Talking Heads Chris Frantz volvía a la actualidad recientemente gracias a unas interesantes memorias editadas por Libros de Kultrum.

Ahora Tom Tom Club, banda que montó junto a su compañera Tina Weymouth vuelven a ser noticia porque el que fuera su último trabajo está disponible en plataformas digitales. The Good, the Bad, and the Funky lanzado en 2000 solo en CD fue el quinto y último álbum de estudio del grupo.

Con su característica fusión de electro y funk, este disco incluye versiones de “Love to Love You Baby” de Donna Summer y “Soul Fire” de Lee Perry, sumadas a los invitados especiales de Toots Hibbert y el legendario tecladista Bernie Worrell, colaborador de Talking Heads.

Escucha ‘The Good, the Bad, and the Funky’ de Tom Tom Club