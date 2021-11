Air anuncian edición ampliada de ‘10000 Hz Legend’

Para celebrar el vigésimo aniversario de 10 000 Hz Legend, el histórico álbum de Air publicado en 2001, cuyo impacto en la escena musical de la época todavía resuena hoy, el 5 de noviembre de 2021 se publica una edición especial con una mezcla espacial mejorada en Dolby Atmos junto a rarezas.

Disponible en una lujosa caja de 2CDs + BluRay y versión digital, esta edición especial es una experiencia sonora insuperable, una culminación a nivel técnico que originalmente imaginaron Nicolas Godin & JB Dunckel.

Bruce Keen realizó un trabajo magistral de sonido original del disco, quien volvió a los masters originales multipistas y creó esta nueva mezcla “3D”.

Además de las mezclas estéreo 5.1 y PCM, la reedición añade rarezas como “The Way You Look Tonight” (de la edición japonesa original del álbum y el EP “Everybody Hertz”), versiones en vivo grabadas en 2001 para KCRW de “Morning Becomes Eclectic”, “People in the City” en el Mayan Theatre de Los Ángeles, además de 4 versiones de demos inéditas.

El sonido de Air que se expandió a mediados de los 90 por todo el mundo, ha influido y continúa influyendo a varias generaciones de músicos.

Como Jean-Michel Jarre, Daft Punk o Phoenix, Air son emblemas del sonido francés a nivel internacional.

Este es el contenido de la reedición de ’10 000 Hz Legend’

CD1 & BLU RAY DOLBY ATMOS

Electronic Performers

How Does It Make You Feel?

Radio #1

The Vagabond

Radian

Lucky And Unhappy

Sex Born Poison

People In The City

Wonder Milky Bitch

Don’t Be Light

Caramel Prisoner

The Way You Look Tonight

CD2 BONUS LIVE AND DEMOS

Electronic Performer (KCRW Live 2001)

How Does It Make YOU FEEL (KCRW Live 2001)

Radian (KCRW Live 2001)

People In The City(Live At The Mayan Theatre, Los Angeles, Ca 2001)

Dark Angel 2.2 – Radio Number 1(Demo Version)

Bad And Sad 4.2(The Vagabond Demo Version)

How Does It Make You Feel(Demo Version)

People In The City La (Demo Version)

