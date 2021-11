Guy Pearce protagoniza el nuevo vídeo de Radiohead

El 20 aniversario de Kid A y Amnesiac viene con sorpresa. Había tiempo rumoreándose que Radiohead haría algo especial con dos interesantes discos que marcaron un punto y aparte en su carrera. Por un lado, marcaron una ruptura con una obra tan influyente como Ok Computer (1997) y por otro, fueron el comienzo de la etapa experimental del grupo.

Este próximo viernes 5 de noviembre se edita KID A MNESIA, reedición de los discos anteriores además de un nuevo álbum en el que se incluye material inédito recogido en aquella época. Como novedades destacan sus tres canciones inéditas, “Lift”, “I Promise” y “Man of War”, que acompañarán a las ocho caras B de la época de sobra conocidas. Como anticipo del álbum hemos escuchado “If You Say The World”, que acaba de estrenar su vídeo oficial protagonizado por el actor Guy Pearce.

Escucha ‘Follow Me Around’ de Radiohead