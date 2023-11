Alfa Mist (Centro Cultural Fernán Gómez – Jazz Madrid) Madrid 09-11-23

La noche del jueves nueve de noviembre, la Sala Guirau, ubicada en el Centro Cultural Fernán Gómez, fue el escenario de una de las dos fechas programadas por Alfa Mist en nuestro país como parte de su nueva gira europea. La otra tuvo lugar un día antes en la Ciudad Condal, específicamente en la sala Parallel 62. Ambos conciertos fueron magníficos, evidenciando la calidad y energía que define el jazz contemporáneo que está floreciendo en las Islas Británicas. En el caso particular de Madrid, el evento fue organizado por el Festival Internacional de Jazz de Madrid en colaboración con Villanos del Jazz.

Londres, como casi siempre, se erige como el epicentro de este terremoto musical. En el corazón de esta urbe, el jazz resplandece con una luz propia, hallando un espacio propicio para reinventarse y exhibir una faceta más desafiante que sus homólogos europeos. Si en los últimos años la capital inglesa ha forjado su reputación, especialmente gracias a los sonidos post-punk o electrónicos, también se consolida como la tierra prometida para los artistas de jazz. Nombres como Shabaka Hutchings o Nubya García, así como colectivos como Sons of Kemet, Kokoroko o Ezra Collective, son ejemplos perfectos de este florecimiento.

Jóvenes treintañeros cuyas composiciones jazzísticas reconectan con una cultura popular, reivindicativa y profundamente arraigada en sus orígenes. Muchos de ellos comparten la experiencia de haber pasado por la escuela Tomorrow’s Warrior, fundada en 1991.En el caso de Alfa Mist, uno de los nombres destacados de esta renovación, su formación fue distinta. Aunque Alfa Mist se destacó en el joven renacimiento creativo del jazz en Londres, nunca ha estado afiliado a una escena específica. Su estilo, altamente introspectivo, se desenvuelve en un jazz con una marcada influencia del hip-hop. Su evolución desde beatmaker hasta pianista y compositor autodidacta añade una capa adicional de singularidad a su trayectoria.

Han transcurrido ya más de cinco años desde que Alfa Mist lanzó su primer álbum, Antiphon, y a medida que ha ganado fama y éxito, la evolución del músico se ha vuelto evidente, distanciándose cada vez más del jazz convencional. Este cambio le ha permitido llegar a un público más amplio, como pudimos constatar en la sala madrileña. Un ejemplo palpable de esta transformación se encuentra en su último trabajo, Variables, lanzado en abril de este mismo año. Las dos fechas programadas en España sirvieron como manifiesto para destacar la calidad y energía de esta obra.

En el caso específico del concierto en Madrid, fue verdaderamente una maravilla en todos y cada uno de los aspectos. Desde un sonido meticulosamente cuidado hasta un setlist bastante completo. El concierto, con una duración aproximada de noventa minutos, comenzó pasadas las 20:10 de la noche con una audiencia completamente entregada. Alfa Mist, situado entre un teclado electrónico y un piano de cola, ocupaba el lado izquierdo del escenario. Su grupo conformado Jaime Houghton a la batería, Kaya Thomas-Dyke al bajo y contrabajo, Jamie Leeming a la guitarra y Johnny Woodham (nombre artístico JSPHYNX) como a la trompeta actuaban como una guardia pretoriana, aportando fuerza, empuje y ocupando los espacios necesarios en las composiciones del artista británico.

A nivel general, el concierto estuvo compuesto por alrededor de diez composiciones, muchas de las cuales eran parte de su nuevo trabajo. Todas ellas eran instrumentales, excepto a mitad del espectáculo, donde pudimos degustar la voz de Kaya Thomas- Dyke en el tema “Aged Eyes”. Además, Alfa actualmente dirige su propio sello Sekito, lanzando discos como el de Jamie Leeming o del el trompetista Jsphynx, tal y como mencionó durante su actuación.

Aunque el concierto no alcanzó la misma energía desbordante y catártica que experimentamos a principios de año con Ezra Collective (recientemente galardonados con el Mercury Prize) en la Sala Lula Club, es importante destacar que la sala no propiciaba ese ambiente, ya que se trata más de un auditorio con amplios butacones de cuero que de una sala convencional. No obstante, temas como «BC» o «Brian», la última canción de la noche, lograron levantar a todo el público de sus asientos. El único inconveniente fue que canciones como «Keep on», una de las más reconocidas del artista, no fue incluida en el setlist.

Alfa Mist y su banda hilan con maestría impulsos instrumentales cautivadores, entrelazando con destreza las estructuras concisas del R & B y la intrigante mezcla de rap y hip-hop que configura su estilo singular. Este logro resalta, reiteradamente, que el jazz es un manantial inagotable de inspiración. Solo hace falta encontrar tu propia manera de sumergirte en él.